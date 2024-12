AoIP-Lösung für Teatro Real in Madrid

Teatro Real erweitert Audioproduktion und steigert immersives Publikumserlebnis mit Lawo IP-Infrastruktur.

Das im Herzen Madrids an der Plaza de Oriente gelegene Teatro Real gilt als herausragende Institution der Musik und der Darstellenden Künste. Es wurde 2021 als bestes Opernhaus der Welt ausgezeichnet. Mit der Installation immersiver Audiotechnologie von Lawo erfuhr das Haus unlängst ein technisches Upgrade, um den hohen Anforderungen moderner Produktionen gerecht zu werden und zugleich sein reiches kulturelles Erbe zu bewahren.

Seit seiner Einweihung im Jahr 1850 wurde das Teatro Real beständig modernisiert; die letzte Renovierung wurde 1997 abgeschlossen. Mit der diesjährigen Installation einer Lawo-Infrastruktur ist das Teatro Real nun auch bestens gerüstet, um den heutigen und zukünftigen audiotechnischen Anforderungen verschiedenster Aufführungen zu entsprechen – von Opernproduktionen bis hin zu Konzerten und Ballettaufführungen.

Das Teatro Real entschied sich für die AoIP-Lösungen von Lawo und erwarb Lawo mc²-Mischpulte, Stageboxen, die Home-Plattform und Routing-Einheiten, um seine audiotechnische Leistungsfähigkeit zu erweitern. Die Installation verantwortete Telefónica, ein führender und für seine Expertise geschätzter Systemintegrator und Technologiepartner, der mit einer Cisco-Lösung auch die Netzwerkinfrastruktur bereitstellte.

Zu den zentralen Audiokomponenten des neuen Equipments zählen zwei mc²56 MkIII-Pulte mit 32 Fadern und ein mc²56 MkIII mit 16 Fadern, deren Leistung auf sechs redundanten A-UHD Core Audio-Processing-Engines mit je 1024 DSP-Kanälen basiert. Durch die nahtlose Integration eines Waves SoundGrid-Servers bieten sie Zugriff auf die umfangreiche Plug-in-Bibliothek von Waves für die Echtzeit-Signalverarbeitung. So können die Toningenieure Reverbs, Multi-Tap-Delays, grafische Equalizer und Multiband-Kompressoren direkt über die Tastatur und den Touchscreen der Konsole steuern. Alle Plug-in-Einstellungen können einfach gespeichert und mit den Snapshots der Konsole abgerufen werden.

Lawo A-stage64/80 Stageboxen garantieren die Einbindung der Konsolen in die bestehende Audio-Infrastruktur. Diese Kombination und die Integration über Lawos Home Management-Plattform für IP-basierte Medieninfrastrukturen gewährleistet eine nahtlose Kommunikation und effiziente Verteilung der Audiosignale über die gesamte Infrastruktur des Teatro Real. Die Installation verfügt über Pultspiegelung und Signal Ownership, was eine benutzerfreundliche und effiziente Arbeitsweise bei der Abstimmung der Mischpulte auf unterschiedliche Zwecke und die flexible Nutzung von Ressourcen gewährleistet.

»Für das Upgrade der Audio-Infrastruktur des Teatro Real war die Anschaffung der Lawo mc²56 MkIII-Mischpulte eine naheliegende Entscheidung«, so Fernando Valiente Uceda, Leiter der Abteilung Audiovisuelle Ressourcen. »Ihre unübertroffene Leistungsfähigkeit und ihr modulares Design erfüllen nicht nur die Anforderungen unserer aktuellen Produktionen, sondern bieten auch Flexibilität für zukünftige Vorhaben. Alle Pulte können nun auf dieselbe zentrale Infrastruktur zugreifen – ein großer Schritt nach vorn für unseren Workflow.« Er fügt hinzu: »Diese technische Erneuerung unterstreicht nicht nur das beständige Streben des Teatro Real nach künstlerischer Spitzenleistung, sondern ist auch ein Beispiel für den Einsatz modernster Technologien zur Bereicherung des Zuschauererlebnisses. In einer Zeit, in der immersives Audio immer mehr zum festen Bestandteil der Theaterlandschaft wird, setzt das Teatro Real mit seiner Investition in modernste Systeme einen neuen Standard für Innovation und Qualität.«