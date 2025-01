Ab sofort nur noch in High Definition

Die ARD hat die SD-Verbreitung von Das Erste und allen Dritten Programmen beendet.

Nach 14 Jahren hat die ARD die doppelte Ausstrahlung ihrer Fernsehprogramme mit der Abschaltung von Standard Definition (SD) per Satellit beendet. Das Erste und die Dritten Programme sind weiterhin und unverändert in HD-Qualität zu sehen, ebenso wie tagesschau24, One, Phoenix und Arte.

Hintergrund der Abschaltung ist, dass die Nutzung der SD-Verbreitung seit Jahren kontinuierlich abgenommen und nur noch ein kleiner Teil der Fernsehhaushalte in Deutschland SD exklusiv genutzt hat. Durch die Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt die ARD die Kosten für die Programmverbreitung und kommt den Anforderungen an eine wirtschaftliche Verwendung der Rundfunkbeiträge nach.

Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch nicht auf HD umgestellt haben, sehen auf den alten Programmplätzen bis zum 30. Januar 2025 eine Hinweistafel mit Informationen zur Abschaltung und sowie den Verweis zur zentralen Kontaktstelle.

Um weiterhin Zugang zu den Fernsehprogrammen der ARD zu haben, reicht bei Empfangsgeräten, die nach 2012 gekauft wurden, in den meisten Fällen ein Sendersuchlauf. Sollte kein HD-fähiger Fernseher oder Receiver vorhanden sein, ist der Umstieg kostengünstig möglich, entsprechende Receiver sind ab ca. 35 Euro erhältlich.

Zusätzliche Informationen und Hilfestellungen sowie Erklärvideos und Anleitungen für die Umstellung auf HD bietet die ARD hier.