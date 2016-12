Sonnet präsentiert preisgünstige Netzwerk-Adapterkarten für Mac

Sonnet Technologies stellt zwei neue Presto-Adapterkarten vor. Mit den neuen Produkten erhalten Anwender eine kostengünstige Lösung, um Mac Pro-Tower, Windows-PCs, Linux-Server sowie Computer mit Thunderbolt-Schnittstelle mit Speichersystemen oder ultraschneller Infrastruktur zu verbinden, die den 10 Gigabit Ethernet Standard (10GbE) nutzen.

Die Adapterkarten von Sonnet sind mit den neuesten Intel 10 Gigabit Ethernet-Controllern ausgestattet. Sie können eine maximale Anzahl von I/O-Zugriffen bewältigen und sind somit ideal für eine hochleistungsfähige Datenverarbeitung mit niedriger Latenz, hoher Bandbreite und geringer CPU-Belastung geeignet. Beide Presto 10GbE-Karten wurden für eine maximale Thunderbolt-Performance optimiert. Damit können sie in den Echo Express oder xMac Thunderbolt-PCIe-Erweiterungssystemen von Sonnet eingesetzt werden und so Anwender mit einer ultraschnellen 10 GbE Netzwerk-Anbindung an jedem Mac oder Windows-PC mit Thunderbolt-Schnittstelle versorgen. Für die Verbindung genügt ein optisches Kabel oder ein Kupferkabel.

Presto 10GbE SFP+ ist eine x8 Low-Profile-PCIe-2.0-Adapterkarte, die eine unkomplizierte optische Netzwerk-Infrastruktur ermöglicht. Dank der beiden SFP+-Buchsen können Anwender zwischen einer bis zu 300 Metern oder einer bis zu 10 Kilometer langen Anbindung wählen. Über große Distanzen werden die Karten über einen Schalter oder andere 10GbE-Interfaces mit optischen LC Kabeln verbunden. Alternativ ist die Anbindung an Computer oder einen Schalter per RJ45 Kupfer SFP+ Transceiver möglich oder für Distanzen von 55 bis 100 Metern die besonders kostengünstige Lösung mit CAT-6 oder CAT-6A Kupferkabeln. Bei einer kurzen Entfernung von 10 Metern können auch Twinax Direct-Attach-Kupferkabel verwendet werden. Kabel und SFP+Transceiver sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich.

Presto 10GbE 10GBase-T ist eine x4 Low-Profile PCIe 3.0-Karte, mit der Anwender ihre Netzwerk-Infrastruktur über ein handelsübliches Kupferkabel anbinden können. Die Karte verfügt über zwei RJ45-Ports, sodass Computer per Schalter oder ein anderes 10GbE Interface mit kostengünstigen CAT-6 oder CAT-6A Kupferkabeln angeschlossen werden können und so eine Anbindung über 55 bzw. 100 Meter erreicht wird.

»Unsere Kunden sind kreative Profis, die ein schnelles 10GbE-Netzwerk benötigen, beispielsweise bei der HD-Videobearbeitung mit mehreren Speichersystemen. Gerade bei Mac-Usern entstand daher der Wunsch nach hochleistungsfähigen und dabei kostengünstigen 10GbE-Lösungen«, sagt Robert Farnsworth, CEO von Sonnet Technologies. »Unsere neuen Presto 10GbE SFP+ und Presto 10GbE 10GBase-T PCIe-Adapterkarten sind besonders leistungsstark und lassen sich unkompliziert per optischem Kabel oder Kupferkabel anbinden – damit erhalten gerade Mac-Anwender eine optimale Lösung mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.«

Die Presto 10GbE-Karten bieten eine Reihe von Funktionen, darunter auch Parallelverbindung der beiden 10GbE-Anschlüsse, womit der Durchsatz deutlich größer ist als bei einer einfachen Verbindung (Link-Aggregation). Dank der transparenten Ausfallsicherung bleibt der Computer auch dann mit dem Netz verbunden, falls sich ein einzelnes Kabel löst oder eine bzw. zwei Schnittstellen ausfallen. Die Karten lassen sich unkompliziert konfigurieren, entweder mit der OS X Systemsteuerung oder dem Windows-Gerätemanager.

Die Produkte sind ab sofort im Fachhandel verfügbar, Presto 10GbE SFP+ zum UVP von 394,12 Euro, die Short-Range 10GBASE-SR SFP+ Transceiver und Long-Range 10BASE-LR SFP+ Transceiver kosten jeweils 68,07 bzw. 147,06 Euro. Presto 10GbE 10GBASE-T ist zum UVP von 394,12 Euro erhältlich.