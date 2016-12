Archiware P5 mit neuer Version

Archiware hat Version 5.4 der Datenmanagement-Software Archiware P5 veröffentlicht. Sie bietet unter anderem die Möglichkeit, in Cloud-Speicher zu archivieren. Ebenfalls neu ist die Preview-Erstellung durch professionelle Converter-Tools.

Cloud-Storage stellt aus der Sicht von Archiware für viele Unternehmen eine kostengünstige und flexible Alternative dar, um Daten zu speichern. Auch Langzeitarchive, auf die seltener und mit geringerem Zeitdruck zugegriffen werden muss als auf Produktionsdaten, werden demnach vermehrt in die Cloud ausgelagert. So können Hardware- und Administrationskosten gespart werden. Archiware bietet Kunden deshalb ab sofort die Option der Archivierung auf Cloud-Speicher. In der aktuellen Version 5.4 der P5 Suite ist zunächst Amazon S3 integriert, in zukünftigen Versionen werden weitere Cloud-Services hinzugefügt.

Ein zweites wichtiges Feature von Archiware P5 Version 5.4 ist die Integration von FFmpeg und ImageMagick in die Benutzeroberfläche. Die beiden Converter-Tools für Video- bzw. Bilddateien können nun direkt in Archiware P5 konfiguriert werden. Bei der Archivierung von Video- und Bilddateien wird dann automatisch eine Vorschau-Datei im gewählten Format, der gewünschten Bitrate und den weiteren eingestellten Parametern erstellt und in den Metadaten hinterlegt.

Weitere neue Funktionen der aktuellen Version 5.4 der P5 Suite sind die Unterstützung der Betriebssysteme macOS 10.12 Sierra und Windows Server 2016 sowie verschiedene Checksummenprüfungen zur Verifizierung archivierter Dateien. Archiv-Einträge können zur Wiederherstellung, Abstimmung oder weiteren Bearbeitung als Link per Mail verschickt werden, um kooperative Workflows zu ermöglichen. Für bessere Übersicht wurden außerdem die Benutzeroberflächen und die Anzeige von laufenden Synchronisierungs- und Backup-Plänen überarbeitet und ergänzt.

Archiware P5 Version 5.4 ist ab sofort verfügbar, auch als kostenlose 30-tägige Testversion.