Sennheiser: kabelloses Audiosystem Flex 5000

Flex 5000 ist ein kabelloses Audiosystem von Sennheiser für den Einsatz mit Kopfhörern. Es passt den Klang auf Wunsch an individuelle Vorlieben an.

Flex 5000 von Sennheiser besteht aus einer Basisstation, die hochwertige Audiosignale an einen kleinen, portablen Empfänger überträgt, an den man wiederum einen Kopfhörer anschließen kann. Das System sorgt laut Hersteller für eine stabile Audioverbindung und erlaubt es, neben der Lautstärke auch den Klang nach individuellen Vorlieben zu regeln. Die Bedienung ist nach Sennheiser-Angaben einfach und macht das System intuitiv nutzbar.

Zur Individualisierung des Hörerlebnisses bietet das System drei unterschiedlichen Hörprofile zur Veränderung des Klangs von TV-Programm, Filmen und Musik, sowie einen Lautstärkeregler. Zudem kann auch die Rechts/Links-Balance geregelt werden.

Die Hörprofile sorgen laut Sennheiser für klare Sprach- und lebendige Musikwiedergabe. Es gibt auch eine Funktion zur weiteren Optimierung der Sprachverständlichkeit: Dabei reduziert das Flex 5000 die Hintergrundgeräusche im Quellenton und sorgt mit nur einem Tastenklick für bessere Dialogverständlichkeit.

Flex 5000 erlaubt es also, den Klang einfach an die persönlichen Hörvorlieben und Bedürfnisse anzupassen und es kann zudem mit den eigenen Lieblingskopfhörern genutzt werden — aber zur Sicherheit liefert Sennheiser auch einen Ohrhörer des Typs MX 475 als Teil des Systems mit.

Flex 5000: Komfortabel und leicht bedienbar

Flex 5000 liefert laut Hersteller dank modernster Wireless-Technologie einen brillanten Klang. Das System bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden und eine Reichweite von bis zu 30 m Entfernung von der Basisstation.

Durch die intuitive Steuerung über die Plus/Minus-Wippe des Empfängers lässt sich der Klang laut Sennheiser schnell und einfach anpassen. LEDs auf Sender und Empfänger informieren über den aktuellen Betriebszustand, Akkustatus, sowie das aktivierte Hörprofil.

Laden lässt sich der Empfänger in der Ladeschale der Basisstation. Die Basisstation wird per Netzteil mit Spannung versorgt, die Tonsignale nimmt die Basistation analog per Miniklinke oder digital über ein optisches Kabel von der Quelle entgegen (Kabel liegen bei).

Preis und Verfügbarkeit

Das Flex 5000 ist ab sofort erhältlich, in Online-Shops wird es zum Zeitpunkt der Markteinführung zu Endkundenpreisen in der Größenordung von 200 Euro angeboten.