Die neuen Tokina Vista Cinema Prime Objektive ergänzen die bestehende Range an Cinema-Zoomobjektiven um drei lichtstarke Festbrennweiten mit 35mm, 50mm und 85mm. Sie sind für die Anschüsse PL, Canon EF, MFT und Sony E konzipiert.

Dank feinster manueller Steuerung von Fokus und Schärfentiefe lassen sich die Objektive butterweich und hochpräzise bedienen, so der Hersteller. Der übergroße 46,7mm Bildkreis ist Vollformat-kompatibel und sorgt dafür, dass der Sensor nahezu vollständig beleuchtet werden kann, ohne nennenswerte Abschattungen am Rand. Fokus-Breathing sei nahezu nicht vorhanden.

Entwickelt für den Cinemabereich

Die Tokina Vista Cinema Prime Objektive wurden sowohl mechanisch als auch optisch neu konstruiert. Sie zeichnen sich durch einen besonders großen Bildkreis von 46,7 Millimetern aus und unterstützen Vollformat 35mm sowie darüber hinaus Red Weapon 8K VV, Panavision Millennium DXL und VistaVision. Dieser Bildkreis, der mehr als die Vollformat-Sensoren abdeckt, ist so konzipiert, dass nahezu die gesamte Sensorfläche gleichmäßig belichtet werden kann. So entstehen brillante 8K-Aufnahmen mit besten Kontrasten und durchgängiger Schärfe, betont der Anbieter. Aufgrund der hohen Lichtstärke mit Irisblende T1.5 überzeugen die drei Objektive mit Low-Light-Spitzenleistungen sowie in Situationen, bei denen eine geringe Schärfentiefe gefragt ist. Die einheitliche Lichtstärke von T1.5 hat aber nicht nur gestalterische Gründe, denn damit entfällt auch die Notwendigkeit, die Set-Ausleuchtung für unterschiedliche Aufnahmen mit variierenden Festbrennweiten anzupassen.

Die neu entwickelten Linsen, die im Objektivgehäuse modifiziert positioniert wurden, verhindern zuverlässig chromatische Aberrationen sowie Verzerrungen – beides notwendige Vorrausetzungen für hochwertige 8K-Aufnahmen.

Bauweise

Für maximale Interoperabilität und Flexibilität bei unterschiedlichen Kamera-Setups besitzen diese Tokina Objektive einen einheitlichen Formfaktor. Der Gehäusedurchmesser ist mit 114mm bei allen Modellen gleich groß und die Abstände der Blenden-und Fokuszahnkränze liegen bei allen drei Objektiven auf gleicher Höhe. Zudem sitzen innerhalb der Objektive sowohl die neun gekrümmten Irisblendenlamellen als auch der Fokus baulich in der gleichen Position, was es einfacher macht, die Objektive ohne Neujustierung zu wechseln. Besonders das Austauschen der Objektive auf einem Rig mit eingerichtetem Follow-Focus oder die Benutzung einer Matte Box gehen bei dieser einheitlichen Bauform schneller von der Hand. Alle drei Objektivmodelle sind zudem mit einem einheitlichen 112mm-Filtergewinde ausgestattet. Fokus- und Blendenmarkierungen auf beiden Seiten der Objektivgehäuse gestatten ein komfortables Ablesen, unabhängig davon, in welcher Position man die Kamera hält. Fokus-Skalen im Bereich des Mounts erhöhen den Ablesekomfort zusätzlich, wenn die Objektive in schlecht zugänglichen Follow-Fokus-Systemen und Rigs eingesetzt werden.

Belichtung und Fokussierung

Die manuelle Irisblende gestattet eine softe Bewegung ohne Klickstopps für sanfte Belichtungseinstellungen während der Aufnahme. Die Bildschärfe überzeugt dabei bereits bei vollständig geöffneter Blende, deren neun Iris-Blendenlamellen für unscharfe Out-of-Focus-Highlights sowie ein natürliches, kreisrundes Bokeh sorgen. Der Fokusring der Objektive lässt sich von nah bis unendlich über einen extralangen 300°-Fokussierweg weich und präzise drehen. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn mit einem Remote-Fokus-System oder einem Fokus-Puller gearbeitet wird. Dies ermöglicht dem Benutzer ein Höchstmaß an Präzision – besonders beim Fokusziehen während der Aufnahme.

Gewicht

Das Gewicht der robusten und hochwertig verarbeiteten Objektive im Cinema-Metallgehäuse bewegt sich dabei, je nach Modell und Mount, zwischen 1,9 und 2,3 Kilogramm. Die Gehäuse bieten in unterschiedlichsten Aufnahmesituationen eine hohe Zuverlässigkeit, Stabilität und lange Haltbarkeit und sind bereits in Kürze im Handel erhältlich. Im Laufe des Jahres ergänzen zwei weitere Brennweiten mit 18mm und 25mm (ebenfalls beide mit Blende T1.5) die Range an Tokina Vista Cinema Prime Objektiven.

Die Objektive werden ab April/Mai für jeweils 5.949,99 Euro (UVP) erhältlich sein.