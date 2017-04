Band Pro liefert Raptoren an Kunden weltweit aus

Die Fullframe-Macro-Objektive der Raptor-Baureihe von IB/E sind verfügbar. Händler, Verleiher und Endkunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Schweden, Portugal, Südkorea, Brasilien und China wurden damit schon von Band Pro beliefert.

Die Raptor-Objektive von IB/E sind auf digitale Filmkameras mit großen Sensoren optimiert: Sie können etwa auch mit der Red Weapon 6K/8K und der Arri Alexa 65 genutzt werden. Die Raptoren von IB/E sind Hochleistungsobjektive, die auch die großen Bildkreise dieser Kameras ausleuchten können.

Der Bildkreisdurchmesser liegt bei mehr als 50 mm. Erweiterte Farbkorrektur (APO), maximaler Abbildungsmaßstab 1:1, T-Stop T2.9, Universal Mount System, sowie eine robuste und langlebige Cine-Mechanik kennzeichnen die Fullframe-Macro-Baureihe, die derzeit drei Festbrennweiten umfasst: 100 mm, 150 mm und 180 mm.

Zu den ersten Empfängern der neuen Objektive gehören international angesehene Händler und Rental-Firmen: Händler wie Emit (Frankreich), Camera Nordic (Schweden), Koil (Südkorea), Alugue Mais Locacao de Equipamentos (Brasilien), Bejing ou Wuo Mei Trading (China) und Verleiher wie Arri Rental, FGV Schmidle, Maddels Cameras (Deutschland), Michael Stöger Filmgeräteverleih GmbH (Österreich), Eberle Filmequipment (Schweiz) und Planar Gestao de Equipamentos (Portugal). Mit den Blowup Studios in der Schweiz ist bereits von Anfang an auch ein Endkunde an Bord.

Anspruchsvolle Produktionen mit Macro-Aufnahmen, etwa für den renommierten Uhrenhersteller IWC oder für einen Bier-Werbespot in Portugal, wurden schon unter Einsatz von Raptoren realisiert, sie brachten Band Pro Munich nach Firmenangaben äußerst positives Feedback für die Objektivbaureihe.

IB/E stellt schon seit vielen Jahren Expander, Adapter und Präzisionsoptiken für den Film- und Videobereich her, teilweise auch als OEM-Produkte. So werden von IB/E unter anderem auch die Objektive für die Arri Alexa 65 designt und gefertigt. Mit den Raptoren präsentiert IB/E erstmalig eine eigene Objektivlinie, die noch um weitere Brennweiten und optisches Zubehör erweitert werden soll.

Christopher Hantel, Geschäftsführer der Band Pro Munich ist sich sicher, dass die Raptoren einzigartig sind: »Es gibt aktuell kein vergleichbares 1:1-Macro-Objektiv mit dieser großen Sensorabdeckung und in dieser professionellen Qualität. Die Bildqualität und Zukunftssicherheit garantieren ein außergewöhnliches Produkt, welches unserem Anspruch als Innovationstreiber gerecht wird. Ebenso erhält damit jeder Kunde ein hoch professionelles Tool für seine Arbeit.«