Aja liefert Pak Dock Pro aus.

Der mit USB-C ausgestattete Aja Pak-Reader beschleunigt die Übertragung von Audio- und Videodateien vom Ki Pro Ultra 12G auf Workstations.

Aja hat den kompakten Pak Dock Pro-Reader mit USB-C-Anschluss auf den Markt gebracht. Das kompakte Plug-and-Play-Gerät, das keine externe Stromversorgung benötigt, optimiert die Übertragung von Apple ProRes– und Avid DNx-Dateien von digitalen Videorecordern des Typs Aja Ki Pro Ultra 12G auf Desktop- und Laptop-Computer mit den macOS- und Windows-Betriebssystemen. Der Reader unterstützt den neuesten USB 3.2 Gen 1-Standard über den USB-C-Anschluss und gewährleistet so eine breite Kompatibilität und extrem schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten.







Mit Pak Dock Pro können Anwender auf Aja Pak Solid State Drives (SSDs) aufgezeichnete Dateien schnell und einfach auf einen Desktop- oder Laptop-Computer übertragen. Benutzer nehmen das Pak-Medienlaufwerk aus dem Ki Pro Ultra 12G heraus, legen es in das Aja-Reader ein und schließen den Reader über USB-C an ihren Computer an, um nahezu sofortiges Bearbeiten, Erstellen von Highlights, Archivieren und mehr zu ermöglichen. Pak Dock Pro ist mit allen Aja Pak-Laufwerken kompatibel, einschließlich des Pak 2000, Pak 1000, Pak 512 und Pak 256, sowie mit Pak-Laufwerken, die in älteren Ki Pro Ultra- und Ki Pro Quad-Produkten verwendet werden.

»Geschwindigkeit und Effizienz sind in der modernen Content-Produktion von entscheidender Bedeutung, und wir sind bestrebt, diese Eigenschaften bei jedem Produkt, das wir auf den Markt bringen, zu bieten. Aja Pak Dock Pro integriert die neueste USB-C-Konnektivität, um blitzschnelle Ergebnisse und eine breite Kompatibilität bei der Übertragung von Medien zu gewährleisten, unabhängig vom Anwendungsfall«, so Nick Rashby, President, Aja Video Systems.

Das Aja Pak Dock Pro ist ab sofort zum Preis von 195 US-Dollar (MSRP) erhältlich.