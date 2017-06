Sony kündigt Full-Frame-Sensor an

Im Rahmen der Cine Gear Expo kündigte Sony zwar keine konkrete Kamera an, aber einen neuen Sensor mit Full-Frame-Abmessungen.

Viele hatten zur Cine Gear Expo die Ankündigung einer neue High-End-Kamera von Sony erwartet, vielleicht den Nachfolger der F65. Das ist nicht passiert, aber so etwas wie die Vorstufe davon: Sony gab bekannt, dass das Unternehmen derzeit einen neuen Full-Frame-Sensor entwickle, also einen Bildwandler mit einem Bildfenster in den Abmessungen 36 x 24 mm.

Es handle sich um eine vollständig neue Entwicklung, die nicht auf bestehenden Sensoren basiere, teilte der Hersteller mit.

Eine neue Kamera, die diesen Sensor nutzt — die aber trotzdem nicht die F65 ersetze — will Sony im Frühjahr 2018 vorstellen. Einen ersten Prototypen dieser Kamera werde das Unternehmen möglicherweise zur IBC2017 zeigen, hieß es auf Nachfrage in der Pressekonferenz: »Das ist eines unserer Ziele.«

Wesentlich mehr als das folgende teilte Sony letztlich zum Sensor und zur geplanten Kamera aber nicht mit: