CW Sonderoptic liefert die ersten Leica Thalia Objektive aus

CW Sonderoptic hat begonnen, die ersten Exemplare der Leica Thalia Objektive an gut ein Dutzend Kunden auszuliefern, darunter Arri, RVZ (Frankreich), Ljud & Bildmedia (Schweden), TCS, Keslow Camera und Otto Nemenz (USA).

»Die Leica Thalia Objektive in einer großen Anzahl auf den Markt zu bringen, öffnet für CW Sonderoptic ein aufregendes neues Kapitel und spiegelt die Entwicklung der großformatigen Kameraarbeit wider«, sagt der Managing Director von CW Sonderoptic, Gerhard Baier. »Die Serienproduktion ist gerade auf dem Weg. Deshalb freuen wir uns in den kommenden Wochen und Monaten weitere Sets an weitere Märkte liefern zu können.«

Als Designer und Hersteller der Leica Kino-Objektive und Schwesterunternehmen von Leica Camera, entwickelt CW Sonderoptic professionelle Kino-Objektive, die einzigartige Möglichkeiten bieten, sich kreativ auszudrücken. Die Leica Summicron-C, Summilux-C, M 0.8 und jetzt Thalia Objektive interpretieren Licht- und Hauttypen auf eine Art und Weise, die sowohl klar als auch vorteilhaft ist, vor allem bei modernen digitalen Sensoren. Alle Sets der Leica Objektive beinhalten die sechs Hauptbrennweiten: 30 mm, 35 mm, 45 mm, 70 mm, 100 mm und 180 mm. Die Brennweiten von 24 mm, 55 mm und 120 mm werden erst später geliefert.

Arri arbeitete mit CW, um sicher zu gehen, dass die Leica Thalia Objektive mit dem Alexa 65 Kamerasystem kompatibel sind. »Wir möchten den Kunden die größte Auswahl an 65mm Objektiven anbieten im Jahr 2017. Objektive, welche die komplette Sensor-Reichweite der Alexa 65 abdecken«, sagt Neil Fanthom, Group Director of Technology. »Die Leica Thalia 65 Objektive mit ihrem XPL-Anschluss haben gezeigt, dass sie sich perfekt eignen für das weitreichende Portfolio der 65mm Objektive und eine sehr saubere Bildqualität für das 65mm-Format bieten. Um zu zeigen, wie schön und subtil die Thalia 65 Objektive arbeiten, muss man wirklich so großformatig wie möglich filmen. Nur so kommen die natürlichen Merkmale der Objektive zur Geltung. Arri nutzt momentan die Thalia 65 Objektive für die Alexa 65s für eine Spielfilm-Großproduktion in London und das Feedback von allen Beteiligten ist, dass die Bilder wirklich magisch sind.«

Auch außerhalb Deutschlands stoßen die neuen Leica Objektive auf viel Zuspruch. So sagt Samuel Renollet, Gründer des RVZ Verleihs in Paris, der sehr hilfreich bei den frühen Test- und Demoaufnahmen mit den Leica Thalia Objektiven war: »Ich bin wirklich stolz und glücklich, dass ich einer der ersten sein durfte, der diese neuen Objektive benutzt. Als wir unsere Red VistaVision Kamera vor eineinhalb Jahren erhalten haben, war ich verzweifelt auf der Suche nach Objektiven, die diesen riesigen Sensor abdecken können. Die Leica Thalias decken aber nicht nur alle großen Sensoren ab, sondern haben auch den Leica-Look, den so viele Filmemacher schätzen. Ives Angelo, einer unser besten Kameramänner, hat sich für seinen neuen Spielfilm, den er nun mit einer Red VistaVision dreht, für sie entschieden – aufgrund ihrer tollen Hauttöne und des großartigen Bokehs.«

Als die Leica Thalia Objektive an Otto Nemenz International in Los Angeles geliefert wurden, urteilte CEO Otto Nemenz: »Ich bin glücklich, eines der erste Thalia-Objektive-Sets erhalten zu haben. Trotz ihrer kompakten Baumaße decken sie so enorm viel ab, das ist wirklich erstaunlich.« Auch Robert Keslow, Ceo von Keslow Camera, betonte, wie die neuen Thalia-Objektive ihn unterstützen: »Sie passen wunderbar zu unserem Anspruch, innovatives Equipment anzubieten. Wir sind glücklich, die großformatigen Leica Thalia Objektive in unser Sortiment aufzunehmen und freuen uns darauf, sie mit den Red 8k VistaVision und 8k anamorphen Kameras zu verwenden, um Kameraleuten einzigartige Möglichkeiten zu bieten, beeindruckende Bilder zu kreieren.«

Für Daniel Thisell von Ljud & Bildmedia AB in Schweden sind die Thalia Objektive »ein wichtiger Schritt, wenn es um die Vorbereitung auf die nächste Generation von Kinokameras geht.« TCS war der erste Verleih in New York, der die Thalia Objektive erhalten hat. »TCS ist sehr interessiert an Kameras und Objektiven mit größeren Sensoren. Deshalb waren wir sehr froh, als wir von der Leica Thalia Serie, ihren Objektiven und ihrer Investition in die Zukunft des Kinos erfahren haben«, sagt Partner Erik Schietinger. »Trotz der großen Bildkreisen der Thalia-Serie, sind diese Objektive überraschend klein und leicht, ähnlich wie die Summilux-C und Summicron-C-Serie«, ergänzt sein Kollege Oliver Schietinger. »Sie entsprechen dem, was wir von Leica erwarten: sehr gute Kontraste, eine exzellente Highlight-Steuerung, ein einheitliches Bokeh und der einzigartige Leica Look.«