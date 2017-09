DJI: neue Drohnen

DJI hat mit der Mavic Pro Platinum und der Phantom 4 Pro Obsidian zwei neue Drohnen vorgestellt und kündigte für DJI Spark einen neuen Aufnahmemodus an.

DJI Mavic Pro Platinum

Die Flugzeit der Mavic Pro Platinum wurde um 11% auf bis zu 30 Minuten verbessert, und der Lärmpegel der Drohne wurde um 60% reduziert. Das kompakte Gehäuse wurde darüber hinaus mit einem neuen Platinum-Design veredelt.

Neue elektronische Drehzahlregler und effizientere Propeller ermöglichen eine verbesserte Flugzeit und die Lärmreduktion. Die neuen Propeller sind auch mit der herkömmlichen Mavic Pro kompatibel.

Zusätzlich können sich Piloten der Mavic Pro Platinum über eine leistungsfähige und benutzerfreundliche Kameradrohne freuen, die über eine stabilisierte 4K-Kamera, 7 km Reichweite, FlightAutonomy-Technologie mit Hinderniserkennung aus 15 m Entfernung und eine große Anzahl an intelligenten Flugmodi verfügt.

Panoramaaufnahmen mit DJI Spark

Die DJI Spark ist eine benutzerfreundliche Mini-Kameradrohne, die direkt aus der Hand startet. Die Spark ist die erste Drohne, die einzig und allein mit Handgesten gesteuert werden kann.

Dank des neuen Sphärenmodus in der Pamoramafunktion können Piloten der Spark nun sehr leicht Aufnahmen mit einem Fisheye-Effekt festhalten, so der Hersteller. Die Aufnahmen können anschließend direkt in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Die neue Funktion steht in Kürze per Firmware-Aktualisierung der Spark zur Verfügung.

Der neue Modus folgt auf das kürzlich veröffentlichte Update, das unter anderem folgende Funktionen einführte:

Eine neue Geste zum Starten und Stoppen von Videoaufnahmen

Verbesserte QuickShot-Einstellungen

Ein 180° Fotomodus und verbesserte Bildauflösung

Vollständige Kompatibilität mit DJI Goggles

Optimierung der PalmLaunch-Funktion für bessere Stabilität beim Start

Verbesserte Präzision im Dronie-Modus

DJI Phantom 4 Pro Obsidian für Luftbildfotografie

Die Phantom 4 Pro gibt es jetzt auch in matt-grauem Obsidian-Design. Darüber hinaus wurde der Gimbal der Phantom 4 Pro Obsidian mit einer galvanisierten Magnesium-Ummantelung zur Reduzierung der Sichtbarkeit von Fingerabdrücken versehen.

Die Kamera der Phantom 4 Pro Obsidian bietet einen großen 1“ CMOS-Sensors und Aufnahmen in 4K bei 60 Bildern die Sekunde.

Der Hersteller hebt weiter zusätzliche, intelligente Funktionen der Phantom 4 Pro hervor.