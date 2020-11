Gimbal-Test: RS2 und RSC2 von DJI

DJI hat zwei seiner Einhand-Gimbals jeweils ein grundlegendes Update verpasst: Der Ronin-S heißt jetzt RS2, kostet in der neuen Version 740 Euro und kann bis zu 4,5 kg Nutzlast tragen.

Der RSC wurde zum RSC2 weiterentwickelt, kostet in der neuen Version 419 Euro und kann bis zu 3 kg Nutzlast tragen. Betriebsbereit sind die beiden neuen Gimbals exakt gleich groß: 410 × 260 × 195 mm. Der RSC2 ist 100 g leichter als der RS2.

Trotzdem gibt es etliche, auch schon äußerliche Unterschiede: So hat der RSC2 einen 1-Zoll-OLED-Bildschirm, der RS2 einen 1,4-Zoll-Vollfarb-Touchscreen.

Beide Gimbals wurden überarbeitet, mit neuem Design versehen und mit neuen Funktionen ausgestattet. Der RS2 zielt nun eindeutig in Richtung professionelle Produktion, während der RSC2 eher bei Einmann-Crews und reisewilligen Usern Anklang finden wird.

Beide Gimbals bietet DJI in der jeweiligen neuen Version auch mit einer optionalen Bild-Funkübertragung an, bei DJI heißt diese Funktionalität RavenEye. Auch die Remote-Steueroptionen sind verbessert und wurden erweitert. Unter dem Marketingbegriff »Titan« arbeitet in beiden Gimbals ein neuer Stabilisierungs-Algorithmus, der stabilere Aufnahmen verspricht und auch Mikrowackler eliminieren soll.

Eine weitere Funktion heißt »Super Smooth«: Sie soll es ermöglichen, Objektive mit Brennweiten bis 100 mm stabil zu verwenden. Als »Active Track 3.0« umschreibt DJI eine intelligente Tracking-Funktion, die aber nur im Zusammenspiel mit dem optionalen Bildübertragungssystem RavenEye funktioniert.

Beide Gimbals werden sowohl einzeln als auch in einem Bundle mit weiterem Zubehör angeboten, das Bundle heißt bei DJI »Combo«. Die Combo enthält etwa RavenEye, einen Fokusmotor, eine Handy-Halterung und Befestigungsmaterial.

Wie die neuen Ronins in der Praxis abliefern — und vor allem, wie sich das neue Active Track 3.0 verhält – das steht im folgenden Artikel. Von Seite 2 bis 3 geht es um den RSC2, von Seite 4 bis 6 geht es um den RS2.

Im eingefügten Video wird bis 2:25 der RSC2 eingesetzt, danach der RS2.









Seite 1: Einleitung

Seite 2: RSC2 — Überblick

Seite 3: RSC2 — Praxis, Fazit

Seite 4: RS2 — Überblick

Seite 5: RS2 — Praxis

Seite 6: RS2 — RavenEye/Tracking, Fazit