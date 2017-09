IBC2017: Neue Firmware für HEVC-Encoder von Vitec

Vitec veröffentlicht für seinen HEVC-Encoder MGW Ace die Firmware V2.0, die ab sofort verfügbar ist und für noch mehr Qualität sorgen soll.

Die Firmware-Version 2.0 verspricht eine hohe Qualität und extrem niedrige Latenzzeiten. Außerdem ist sie mit einem neuen Interface ausgestattet, das es Nutzern erlaubt, Videostreams zu verbessern, indem sie einige vorkonfigurierte Profile benutzen, die ihrer jeweiligen App entsprechen. Dieser intuitive Ansatz soll sicherstellen, dass der MGW Ace Encoder leicht eingesetzt werden und die besten Streaming-Ergebnisse für jede einzelne App liefern kann.

Der MGW Ace Encoder verfüge auch über verbesserte Funktionen, wenn es um die Reduzierung von Auflösung und Bildraten geht, so Vitec. Je nach verfügbarer Bandbreite soll die beste Streaming-Qualität erzeugt werden. HEVC-konformer Support soll die Streaming-Compliance innerhalb der Full Motion Video-Umgebung ermöglichen.

»Vitec freut sich sehr, die höchste HEVC Videoqualität zu liefern, die es auf dem Markt gibt, was kompakte, mobile und leicht bedienbare MGW ACE Encoder Firmware in zweiter Generation angeht« sagt Richard Bernard, Produkt Manager bei Vitec. Er ergänzt, dass alle MGW Ace Encoder per Update auf die neue Firmware-Version gebracht werden können.