Canon: Neue 2/3-Zoll-Zoomobjektive

Canon stellt für Kameras mit 2/3-Zoll-Sensoren zwei neue 4K-Zoom-Objektive vor: das CJ45ex9.7B und das CJ45ex13.6B.

Canon stellt zwei neue 2/3-Zoll-Zoomobjektive vor: das CJ45ex9.7B und das CJ45ex13.6B vor – zwei neue, mobile 4K-Broadcast-Objektive für Kameras mit 2/3-Zoll-Typ-Sensor. Sie zeichnen sich laut Hersteller durch eine exzellente optische Qualität, schnelles Zoomen und Fokussieren sowie einen optimierten Bildstabilisator (IS) aus. Mit dem größten Zoombereich in ihrer Klasse sind diese Objektive zur Übertragung von Sport- und Musikveranstaltungen geeignet, bei denen es auf eine hohe Telereichweite ankommt. Das CJ45ex13.6B bietet zudem die längste Telebrennweite seiner Klasse – ideal für Teams mit Übertragungswagen und Überwachungen im Außenbereich.

Außergewöhnliche 4K-Aufnahmen

Canon hebt besonders die Objektivkonstruktion der neuen Objektive CJ45ex9.7B und CJ45ex13.6B hervor. Für die hochwertige 4K-Optik wurden Fluorit- und UD-Linsen (Ultra-low Dispersion) eingesetzt, so Canon, womit die hohe Abbildungsqualität über den gesamten Zoombereich von der Mitte bis zum Rand gewährleistet werde. Weiter sorge die Konstruktion für enorme Schärfe und Reduzierung von Aberrationen. Daher sind diese Objektive aus Herstellersicht ideal für 4K-HDR-Aufnahmen in praktisch jeder Umgebung geeignet – von der Nahaufnahme über Panorama-Ansichten bis hin zu Stadien oder Konzerthallen.

Beide Objektive bieten einen 45-fachen optischen Zoom mit einer Brennweite von 9,7 Millimeter bis 437 Millimeter bzw. 13,6 Millimeter bis 612 Millimeter. Der integrierte 2-fach-Extender verdoppelt nochmals die Telebrennweiten, was beim CJ45ex9.7B zu einer maximalen Brennweite von 873 Millimeter und beim CJ45ex13.6B zu 1.224 Millimeter führt.

Überzeugende Stabilität

Canon betont, dass die Bildstabilisatortechnologie für ruhige Aufnahmen sorge, da der IS intelligent die Art der Kamerabewegungen erkenne und Verwacklungen entsprechend kompensiere. Die verbesserte IS-Steuerung und IS-Konstruktion funktioniert selbst bei höheren Frequenzen von 10-15 Hertz sehr gut, sagt Canon, beispielsweise wenn das Objektiv an einem Fahrzeug montiert sei. Die IS-Qualitätsoptik der Objektive ermögliche stabile Bilder bis zur Teleeinstellung, was sie ideal für Nahaufnahmen in Naturdokumentationen oder die Live-Übertragung von Großveranstaltungen mache.

Präziser Antrieb

Der neue Zoomgriff bietet einen 16-Bit-Encoder, der Zoom-, Fokus- und Blendeninformationen präzise überträgt. Diese Daten lassen sich in ein virtuelles System einspeisen, so dass computergenerierte Inhalte mit Live-Video präzise kombiniert werden können. Die Display-Funktion des Zoomgriffs bietet zusätzlichen Komfort bei der Ausführung verschiedener Funktionen, zum Beispiel beim Einrichten des Benutzermodus oder bei Zugriffssperren.