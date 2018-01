Steuerbox für Sony-Kompaktkamera RX0

Sony stellt die Steuerbox CCB-WD1 vor, mit der sich bis zu 100 der kompakten RX0-Kameras parallel steuern lassen – so können etwa auch ambitionierte Effektaufnahmen realisiert werden.

Sony präsentierte 2017 mit der RX0 eine neue ultrakompakte Kamera. Die wasserdichte, stoßfeste und bruchsichere Minikamera, die mit einem 1-Zoll-Sensor mit einer Auflösung von 15,3 Megapixeln sowie einem 24-mm-Zeiss-Weitwinkelobjektiv ausgerüstet ist, weckte auch das Interesse professioneller Anwender. Unter anderem lassen sich damit auch Bullet-Time-Effekte realisieren. Für solche Anwendungen kündigte Sony ein neues ergänzendes Zubehör an: die Steuerbox CCB-WD1, die über eine kabelgebundene IP-Verbindung die web-browserbasierte Steuerung per PC erlaubt. Einzige Voraussetzung: Die verbundenen RX0 Kameras müssen in puncto Software auf dem neusten Stand sein.

Da das Steuerungssignal in ein IP-Signal umgewandelt wird, lassen sich die Kameraeinstellungen in gesicherten Netzwerkumgebungen standortunabhängig und zuverlässig über nur einen angeschlossenen PC steuern. Wird die Steuerbox per Kabel verbunden, lassen sich mehrere RX0-Kameras und mehrere Steuerboxen nahtlos steuern und synchronisieren. Sony hat den Aufbau mit bis zu 100 Einheiten getestet.

Wer mehrere RX0 Kameras und Steuerboxen verwendet, kann die Einstellungen für alle verbundenen Kameras gleichzeitig ändern. Die Auslöser aller verbundenen Einheiten können synchron geschaltet werden, um die Aufnahme mit allen Kameras exakt gleichzeitig zu starten oder zu stoppen. Zudem ist die Synchronisation von Videos möglich, mit der sich das Bild-Timing zwischen den Kameras unkompliziert abstimmen lässt. So werden Zeitlücken zwischen den Kameras reduziert und für Spezialeffekte können mehrere Aufnahmen leicht zusammengesetzt werden.

Dateien direkt an den verbundenen PC zu senden, ist ab sofort ebenfalls leicht möglich. Bis zu 4 GB pro Datei können verarbeitet werden. Dateinamen lassen sich problemlos ändern und festlegen, um Verwechslungen bei der Verwaltung mehrerer Kameras auszuschließen. Insgesamt können bis zu 100 RX0-Kameras und CCB-WD1 Steuerboxen für Live-View-Multikamera-Aufnahmen miteinander verbunden werden.

Die kompakte RX0-Kamera bietet zwei verschiedene Lösungen für Aufnahmen mit mehreren Kameras: eine kabelgebundene Lösung für hoch präzise Synchronisation und Steuerung und eine kabellose Lösung für höheren Komfort und mehr Flexibilität.

Mit der neuen Version 6.2 der PlayMemories Mobile App erweitert Sony die Multikamera-Steuerungsmöglichkeiten der RX0. Mit der neuen Version können Nutzer ihr Smartphone oder Tablet über einen Zugriffspunkt mit bis zu 50 RX0-Kameras verbinden und diese so gleichzeitig steuern. Neben der Möglichkeit, wichtige Kameraeinstellungen zu ändern, können zudem alle verbundenen Kameras gemeinsam ein- und ausgeschaltet werden. Außerdem lassen sich die Kameras in getrennten Gruppen steuern und auslösen. Die neue Version 6.2 der PlayMemories Mobile Anwendung wird voraussichtlich bereits im Januar 2018 verfügbar sein.

Die Steuerbox CCB-WD1 will Sony noch im Februar 2018 zum Preis von 749 Euro ausliefern.