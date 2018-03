IndieDice mit neuem WW-Objektiv

Eine superkompakte HD-SDI-Kamera mit Global Shutter, das ist IndieDice. Nun kommt sie in Kombination mit einem neuen Weitwinkelobjektiv.

Die IndieDice ist mit den Abmessungen 32 x 32 x 65 mm eine wirklich kompakte Kamera. Sie bietet einen Global Shutter, erreicht laut Hersteller einen Dynamikumfang von 12 Blenden bei geringem Rauschen. Via BNC-Verbindung gibt die Kamera ein HD-SDI-Signal in YUV 4:2:2 im Raster 1.920 x 1.080 aus. Die Minikamera arbeitet komplett selbstständig, für Bedienung oder Signalerzeugung ist keine CCU notwendig.

Gesteuert wird sie über Standard RS-485-Schnittstellen. Mit einem RS-485-USB-Konverter kann man die Windows-ProVideo-Software nutzen, um die IndieDice fernzusteuern.

Wegen ihrer Multi-Matrix-Colour-Control-Funktion eignet sich Kamera gut für Produktionen im Broadcast-Sektor. Diese Shading-Funktion, mit der mehrere Kameras bei einer Live-Übertragung aufeinander abgestimmt werden können, entspricht den Bedürfnissen der Branche, so der Hersteller

Neben der kompakten Größe bringt die Kamera auch ein geringes Gewicht mit (120 g). Per Trilevel-Sync-Genlock soll sich die IndieDice auch hervorragend in VR-Kamerasysteme und 3-D-Setups integrieren lassen. Sie kann leicht installiert werden, etwa direkt an einen Basketballkorb, um das Spiel aus einer komplett neuen Perspektive verfolgen zu können.

Neue C-Mount-Weitwinkelobjektive machen aus der IndieDice aber mehr als nur eine »Hintertor«-Kamera bei Fußballspielen. Das F/2.8-Objektiv mit manueller Fokus- und Iris-Kontrolle bietet in Verbindung mit der Kompaktkamera einen Bildwinkel von 120 Grad.

Sie verbraucht nur 3,5 W und hat so auch im Akkubetrieb mit kompakten, handelsüblichen Akkulösungen eine Laufzeit von mehreren Stunden. Kamera, wie auch Zubehör können direkt bei Indiecam ausgeliehen werden. Der Hersteller verspricht individuelle Mietpakete, passend für die jeweilige Produktion. Falls Hilfe bei der Auswahl der Leihgeräte benötigt wird, bietet Indiecam ein erfahrenes Team, das die Nutzer berät.