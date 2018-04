NAB2018-Video: Leica — Large Format und mehr

Im Video stellt Rainer Hercher von CW Sonderoptic die NAB-Neuheiten von Leica vor: Thalia-Objektive, unter anderem mit LPL-Mount, aber auch M-0.8-Objektive und ein für diese passender Adapter für die Alexa Mini.

Das Thema Large Format mit all seinen Ausprägungen steht bei CW Sonderoptic in diesem Jahr während der NABShow an oberster Stelle. Das macht auch das Standdesign deutlich, bei dem der Hersteller das Zusammenspiel der Thalia-Objektive von Leica mit den Sensorgrößen verschiedener Kamerahersteller thematisiert.

»Dieser Aspekt des Themenbereichs Large Format hat weitreichende Auswirkungen, besonders auch im kreativen und gestalterischen Bereich«, erläutert Rainer Hercher. »Wir wollen die Anwender informieren und auch ermuntern, selbst zu testen, welche Kombinationen welche Bildwirkung erzielen.«

Zur NAB2018 hat CW Sonderoptic keine völlig neuen, unbekannten Objektive mitgebracht, zeigt aber Prototypen schon angekündigter Modelle und hat außerdem auch etliche Entwicklungen mitgebracht, die den Einsatz der Leica-Produkte auf eine breitere Basis stellen und vereinfachen.

Welche das sind, das fasst Rainer Hercher im unten eingefügten Video zusammen.

So zeigt CW Sonderoptic ein Objektiv der Thalia-Baureihe von Leica mit dem neuen, von Arri bei der Alexa LF eingebauten LPL-Mount (Infos zum Mount, Infos zur Alexa LF).

Auch eine andere Neuheit hat mit dem Thema Mount zu tun: Nun gibt es einen wechselbaren Mount, der es nach einmaliger Modifikation der Alexa Mini ermöglicht, an dieser Kamera die Leica-Objektive der Baureihe M 0.8 zu verwenden. Das Umrüsten auf andere Mounts ist nach erfolgter Modifikation vergleichsweise einfach möglich.

Die Lösung hierfür entstand in Zusammenarbeit zwischen CW Sonderoptic und Arri.

Die Bildgalerie unten zeigt den Alexa-Mini-Mount und M-0.8-Objektive.