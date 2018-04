NAB2018-Video: Signature Primes für Arri Alexa LF

Thorsten Meywald erläutert im Video das Wichtigste zu Arris neuen Signature Primes. Die Objektivbaureihe wurde speziell für Alexa LF entwickelt.

Neue Objektivreihe: Signature Primes

Gleichzeitig mit der Kamera Alexa LF startet Arri auch eine passende neue Objektivbaureihe: die Signature Primes. Die ersten Objektive — mit den Brennweiten 35, 47, 75 und 125 mm — sollen ab Anfang Juni 2018 verfügbar werden. Dann soll es Schlag auf Schlag weitergehen und im Monatsrhythmus kommen dann — wenn alles planmäßig läuft — auch die weiteren Objektive der Reihe mit Brennweiten von 12 bis 280 mm auf den Markt, bis das komplette Set aus 16 Festbrennweiten vollständig ist.

Die Objektive sind mit einem LPL-Mount ausgestattet. Eine offene Blende von T1.8 ermöglicht eine geringe Schärfentiefe, der sanfte Abfall der Schärfe gibt den Motiven eine erhöhte Präsenz im Bild, erklärt der Hersteller.

Die neuen Arri-Objektive fallen für das enorme Bildfenster, das sie abdecken, und für die hohe Lichtstärke, erstaunlich kompakt und leicht aus. Möglich wird das, weil die Gehäuse aus Magnesium gefertigt sind und weil spezielles, hochbrechendes Glas zum Einsatz kommt.

Thorsten Meywald, Product Manager Optical Systems bei Arri, fasst zusammen: »Die Arri Signature Primes sind aufgrund ihres Magnesium-Barrels unglaublich leicht und robust, sie wiegen unter 2 kg, manche sogar nur 1,7 kg. Unser Fokus lag auf der emotionalen Wirkung der Bilder, die ein unverwechselbares und ansprechendes Bokeh im Vorder- wie im Hintergrund aufweisen. Die Objektive verfügen auch über LDS-2, die nächste Generation von Arris Lens Data System.«

Mit der Alexa LF liefert Arri auch einen Mount-Adapter mit, der es erlaubt, an der neuen Kamera auch PL-Mount-Objektive zu nutzen. In den Adapter eingearbeitet, ist auch die Adaptierung des Lens-Data-Systems von Arri.

LPL-Mount

Optimiert für Large-Format-Sensoren, weist der LPL-Mount einen größeren Durchmesser und ein kürzeres Auflagemaß auf, wodurch die Signature Primes und alle zukünftigen Large-Format-Objektive klein und leicht gebaut werden können, mit einer großen Offenblende und einem ansprechenden Bokeh – eine Kombination von Eigenschaften, die mit dem PL-Mount nicht möglich wäre.

Der LPL-Mount wird auch für andere Kameras von Arri erhältlich sein und er wird auch an andere Objektiv- und Kamerahersteller lizensiert.

Hinter dem Mount sitzt bei allen Alexas eine spezielle Konstruktion, die für eine sehr stabile Verbindung zwischen Objektiv, Mount und Sensoreinheit sorgt: Materialauswahl und Konstruktion erlauben es, selbst relativ schwere Objektive ohne zusätzliche Abstützung an der Kamera zu verwenden. Auch auf die thermische Stabilität weist Arri hin: Die Schärfeebene wandert nicht und es gibt auch kein Wegkippen.

Rückwärtskompatibel zu Objektiven, Zubehör und Workflows

Obwohl die Kamera, der Objektiv-Mount und die Objektive neu sind, stellt die Kompatibilität zu vorhandenen PL-Objektiven und Alexa-Zubehör einen Eckpfeiler des Systemkonzepts dar

Ein PL-to-LPL-Adapter macht es zu allen existierenden PL-Objektiven kompatibel, sei es S35 oder Full Frame. Der Adapter wird ohne Werkzeug sicher am LPL-Mount angeschlossen, wodurch Teams am Set rasch zwischen PL- und LPL-Objektiven wechseln können.

Front- und Hinterelement austauschbar

Eine Besonderheit der neuen Objektivreihe besteht darin, dass das Front- und Hinterelement austauschbar sind. Durch das Weglassen oder den Einsatz anderer Objektivelemente an dieser Stelle. kann maneinen anderen Look erreichen, etwa mit absichtlichen Flares und Lichtflecken. Der Look von Vintage-Objektive kann damit simuliert werden, aber bei sonst gleicher, höchster Abbildungsqualität. Thorsten Meywald ergänzt, dass auch 3rd-Party-Anbieter solche Elemente anbieten werden, etwa Tiffen.