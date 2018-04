NAB2018-Video: Arri SkyPanel Firmware 4

Mit Firmware 4 erweitert Arri die Möglichkeiten der SkyPanels. Zu den Neuheiten zählen unter anderem vier neue Lichteffekte, extended Color Control und ein Stage-Modus für gleichmäßiges Dimmen auf null Prozent in Live-Anwendungen.

Die Arri SkyPanel Firmware 4 erweitert die Vielseitigkeit und Steuerungsfunktionalität der SkyPanel, um die Leistungsfähigkeit der LED-Flächenleuchten noch besser für Beleuchter, Lichtdesigner oder Programmierer nutzbar zu machen.

Extended Color Control

Mit der Extended Color Control-Funktion der neuen SkyPanel Firmware 4 soll es einfach und intuitiv möglich sein, die optimale Farbeinstellung zu finden. Über einen digitalen Farbfilter, einen HSI-Farbwert oder eine Farbtemperatur lässt sich einfach eine Ausgangsfarbe finden, Über eine der acht neuen Farbeinstellungen lässt sich die Farbe anpassen. Die neuen Farbparameter beinhalten wärmer/kälter, mehr Sättigung/ weniger Sättigung, +/- Rot, +/- Grün, +/- Blau, +/- Cyan, +/- Magenta, +/- Gelb. Alle Parameter sind über das integrierte Bedienfeld der SkyPanel, die SkyPanel-Fernbedienung oder via DMX verfügbar.

Light Engine DMX Control

Jedes SkyPanel basiert auf einer oder mehreren Light-Engines. Während das S60 über zwei Light-Engines verfügt, arbeitet das S360 mit insgesamt zwölf Engines. Mit der SkyPanel Firmware 4 können Anwender die einzelnen Light-Engines individuell über neu hinzugefügte DMX-Modi ansteuern. Dabei fungiert jede Light-Engine als eigenständiges Mini-SkyPanel inklusive Parametern, wie CCT & RGBW, HSI oder x/y-Koordinaten. Die präzise Steuerung ermöglicht komplett neue Programmierungsoptionen.

<br />



Zusätzliche Lichteffekte

Mit der SkyPanel Firmware 4 erweitert Arri die Palette an herausragenden Lichteffekten für das SkyPanel. Mit den neuen Effekten »Explosion«, »Welding«, »Process« und »Fluorescent Flicker« erhöht sich die Anzahl an vorprogrammierten Lichteffekten auf insgesamt 17. »Explosion« ist der ideale Effekt für Mündungsblitze und Explosionseffekte. »Welding« imitiert den Funkenschlag einer extrem hellen Schweißquelle. Mit »Process« lässt sich Effekt einer Straßenbeleuchtung bei einem vorbeifahrenden Auto nachahmen – dieser Effekt funktioniert besonders gut mit dem S120. Der »Fluorescent Flickerq-Effekt rekonstruiert das Verhalten einer defekten Leuchtstofflampe. Zudem wurde der beliebte Cop-Car-Effekt um fünf neue Farbkombinationen erweitert.

Stage-Modus

Live-Entertainment und Theateraufführungen erfordern ein komplett stufenloses Dimmen auf Null, um das Live-Publikum mit natürlichen Lichtübergängen zu überzeugen. Der neue Stage-Modus der SkyPanel Firmware 4 wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt und eröffnet neue Möglichkeiten für den Einsatz der SkyPanel im Live-Bereich. Durch die Aktivierung des Stage-Modus‘ kann das SkyPanel stufenlos bis auf null Prozent gedimmt werden, ohne dass Farbsprünge oder ein erkennbarer Helligkeitsabfall auftreten.

Ultimate DMX-Modus

In der Vergangenheit mussten sich Anwender bei der Wahl des passenden SkyPanel DMX-Modus‘ für eine oder zwei vordefinierte Farbauswahlmethoden entscheiden. So erforderte zum Beispiel die Regelung der Farbtemperatur sowie der Einsatz von Lichteffekten eine Änderung des DMX-Modus‘. Mit dem Ultimate DMX-Modus der SkyPanel Firmware 4 ist dies nicht mehr notwendig. Der Ultimate DMX-Modus ermöglicht die Auswahl eines beliebigen Steuerungsmodus‘ innerhalb eines einzigen DMX-Modus‘. Dazu muss man lediglich die Farbmethode wählen (CCT, HSI, Lichteffekte, etc.), dann werden die DMX-Parameter automatisch an die ausgewählte Methode angepasst. Einen DMX-Modus brauchen Anwender ab sofort nicht mehr.

SkyPanel Web Portal

Mit dem SkyPanel Web Portal können Anwender einfach Anpassungen an ihren SkyPanels über ein Ethernet- oder WiFi-Netzwerk vorzunehmen. Mit der SkyPanel Firmware 4 hat Arri das Web Portal erweitert und verbessert. Das überarbeitete Design bietet klar strukturierte Bedienelemente für sämtliche Aspekte der SkyPanels in jedem beliebigen Webbrowser. Darüber hinaus geben die erweiterten Überwachungsfunktionen einen detaillierten Überblick über alle DMX-Funktionen.

DMX Live Page

Bei eintreffenden DMX-Signalen lassen sich mit der SkyPanel Firmware 4 detaillierte DMX-Informationen direkt auf dem Bedienfeld des SkyPanel anzeigen. Auf diese Weise können Anwender nicht nur den DMX-Modus, die Adresse und die Kanalanzahl ablesen, sondern ab sofort auch die Lichtwerte für das empfangene DMX-Signal. Das SkyPanel erledigt sogar die Umrechnung von DMX-Werten in reale Licht-Outputwerte. Mit dieser Funktion erhalten Anwender ein leistungsstarkes Werkzeug zur Fehlerbehebung bei DMX-Problemen.

Stroboskop DMX-Kanal

Stroboskop-Effekte gehören zu den beliebtesten Effekten im SkyPanel-Portfolio. Um den Zugriff auf diesen zentralen Effekt zu erleichtern, wurde einer der reservierten DMX-Slots am Ende jedes DMX-Modus‘ als fester Strobe-Kanal konfiguriert. Unabhängig davon, welchen Farbmodus man mit der SkyPanel Firmware 4 verwendet – ab ist es möglich, jede Farbe zu blitzen, ohne in den jeweiligen DMX-Modus für Lichteffekte wechseln zu müssen.

Onboard-Steuerung der x/y-Koordinaten

Um einen mittels Spektrometer gemessenen Farbort exakt nachbilden zu können, hat sich die Verwendung von x/y-Koordinaten etabiliert. Mit der SkyPanel Firmware 4 können Sie diesen besonderen Farbmodus sowohl über DMX steuern als auch über das Onboard-Bedienfeld des SkyPanel anpassen. Nie war es einfacher, den gewünschten Farbpunkt abzugleichen und in einem Preset zu speichern, um später darauf zugreifen zu können.

Custom RGBW-Weißpunkt

Mit der SkyPanel Firmware 3.0 führte Arri einen kalibrierten RGBW-Modus mit einem festen Weißpunkt bei 3200 K ein. Die neue SkyPanel Firmware 4 ermöglicht die stufenlose Anpassung des Weißpunkts im Bereich von 2800 K bis 10.000 K. Durch den individuell wählbaren Weißpunkt können Anwender den RGBW-Output ihres SkyPanel mit jedem Weißpunkt anderer Lichtquellen abgleichen.

Weitere, kleinere Verbesserungen

Wie bei allen Firmware-Updates, enthält auch die SkyPanel Firmware 4 zahlreiche kleine Verbesserungen und Bugfixes, darunter Anpassungen der Menü-Einstellungen, ein verbessertes DMX-Verhalten sowie die Möglichkeit, den Bonjour-Protokollstatus anzupassen.