NAB2018-Video: kleine, helle Videoleuchte von Aputure

Die LED-Leuchte Amaran AL-MX des Herstellers Aputure ist besonders hell und bringt auch noch einen Boost-Modus mit.

Die Leuchtfläche der Amaran AL-MX ist etwas kleiner als halbe Postkartengröße (also DIN A7). 128 LEDs in SMD-Technik sind auf dieser Fläche untergebracht und machen die Amaran AL-MX des Herstellers Aputure zu einer der hellsten Leuchten in dieser Größenordnung.

Im Normalmodus erreicht sie 2.400 Lux in 30 cm, 880 Lux in 50 cm und 200 Lux in 1 m Entfernung.

Für jeweils eine Minute kann die Leuchte außerdem in einen Boost-Modus versetzt werden, der die Lichtausbeute noch einmal um 30 % steigert. Danach ist aber dann erstmal Abkühlen bei normaler Leuchtkraft angesagt.







Die Farbtemperatur der Leuchte kann mit Plus/Minus-Tasten in fünf Schritten zwischen 2.800 und 6.500 K eingestellt werden.

Die Leuchte mit eingebautem Akku ist nur rund 2,5 cm dick. Ein Metallgehäuse macht sie robust und sorgt für den besonders im Boost-Modus wichtigen Abtransport der Wärme. Das Gewicht liegt bei 278 g.

Geladen wird die Amaran AL-MX über einen USB-C-Anschluss. Im Normalbetrieb reicht der eingebaute Akku der Leuchte laut Hersteller für ungefähr eine Stunde Leuchtdauer, bei geringster Leuchtstärke für vier Stunden.

Die Farbwiedergabe der Leuchte ist laut Hersteller durch Werte von 95 oder mehr bei den Indices CRI, TLCI und CQS gekennzeichnet. Der Abstrahlwinkel der Leuchte beträgt 120 Grad, sie kann also nah an den zu beleuchtenden Objekten positioniert werden. Für die Montage gibt es ein 1/4-Zoll-Gewinde und einen Blitzschuh.

Der Netto-Listenpreis der Amaran AL-MX liegt bei 149 US-Dollar.