LED-Scheinwerfer-Baureihe Amaran von Aputure

Amaran ist eine neue, preisgünstigere Baureihe von LED-Scheinwerfern des Herstellers Aputure. Im Video stellt Gerhard Buchner von New Media AV die Leuchten vor.

Kompakte LED-Leuchten zu günstigen Preisen bietet der chinesische Hersteller Aputure unter der Marke Amaran an. Derzeit gibt es eine 100– und eine 200-W-Leuchte jeweils als reine Tageslicht- oder als Bicolor-Scheinwerfer. Die Endkunden-Listenpreise liegen im Bereich von rund 252 bis rund 430 Euro. Im Video zeigt Gerhard Buchner von New Media AV die Amaran 100d und erläutert die wichtigsten Features der Leuchtenbaureihe.







Die Amaran-Baureihe kann gedimmt werden. Sie wird mit einem separaten Netzteil ausgeliefert (stellt 48 V Gleichstrom über ein 3m langes 4-Pol-XLR an die Leuchte bereit) und kann direkt mit Bedienelementen an der Leuchte oder via Bluetooth von einer App aus gesteuert werden. Über die SidusLink-App können gleichzeitig mehrere Leuchten vernetzt gesteuert werden, es stehen auch eingebaute Lichteffekte via App verfügbar. Die Amaran-Leuchten bieten ein Display und sind mit einem leisen Lüfter bestückt. Alle Leuchten messen 207 x 115 x 115 mm (ohne Reflektor). Sie bieten laut Hersteller einen CRI- und TLCI-Werte von 95+ und sind mit einem Bowens-Mount für Lichtzubehör und einem eingebauten Schirmhalter ausgerüstet.

Folgende Amaran-Modelle bietet der Hersteller derzeit an:

100d : Tageslicht-LED-Scheinwerfer (5.600K), Lichtausbeute 39.500 lux in 1 m Entfernung mit dem mitgeliefertem 55°-Reflektor, , Ausgangsleistung: 100 W, Leistungsaufnahme: 130 W, Leuchtenkopf wiegt 1,4 kg, acht Lichteffekte. Listenpreis: 252,28 Euro .

100x : Bicolor-LED-Scheinwerfer (2.700 – 6.500 K), Lichtausbeute 34.300 lux in 1 m Entfernung mit dem mitgeliefertem 55°-Reflektor, Ausgangsleistung: 100 W, Leistungsaufnahme: 130 W, Leuchtenkopf wiegt 1,4 kg, neun Lichteffekte. Listenpreis: rund 316 Euro .

200d : Tageslicht-LED-Scheinwerfer (5.600K), Lichtausbeute 65.000 lux in 1 m Entfernung mit dem mitgeliefertem 55°-Reflektor, Ausgangsleistung: 200 W, Leistungsaufnahme: 250 W, Leuchtenkopf wiegt 1,6 kg, acht Lichteffekte. Listenpreis: rund 252 Euro .

200x: Bicolor-LED-Scheinwerfer (2.700 – 6.500 K), Lichtausbeute 51.600 lux in 1 m Entfernung mit dem mitgeliefertem 55°-Reflektor, Ausgangsleistung: 200 W, Leistungsaufnahme: 250 W, Leuchtenkopf wiegt 1,6 kg, neun Lichteffekte. Listenpreis: rund 430 Euro.

