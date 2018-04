NAB2018: 1.7x-Expander für Vollformat-Kameras

Fujifilm zeigte während der NAB einen 1.7x-Expander, der es ermöglicht, S35-Objektive mit Vollformat-Kameras zu nutzen.

Im Rahmen der NAB2018 zeigte Fujifilm einen 1.7x-Expander in Kombination mit einer 18-85mm Fujinon-Optik an Sonys neuer Vollformatkamera Venice. Der PL-auf-PL-Expander vergrößert den Abbildungsbereich von S35 auf Vollformat. Laut Fujifilm ist dies aufgrund der hohen Objektivqualität mit ganz geringen Abstrichen in der Abbildungsqualität möglich.

Der 1.7x Expander bietet eine integrierte Auflagemaß-Anpassung, sodass weitere Anpassungs- und Justage-Arbeiten am Set entfallen können. Der Hersteller hebt weiter das Aluminiumgehäuse und den aus rostfreiem Stahl gefertigen PL-Mount des Expanders hervor.

In den USA bietet Duclos den Adapter für 6.500 US-Dollar an.