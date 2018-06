Adobe Project Rush: das ist Adobes neues All-In-One Video-Tool für die geräteübergreifende Videobearbeitung. Mit Rush soll das Erstellen und Teilen von Online-Content sehr einfach werden.

Project Rush ist sowohl auf dem Handy, als auch auf dem Desktop verfügbar und bietet auf beiden Plattformen/Endgeräten die gleichen Funktionen. Eine weitere Besonderheit von Rush: Projekte werden automatisch mit der Cloud synchronisiert, sodass man auf dem Handy oder Tablet starten und nahtlos auf den Laptop zur weiteren Bearbeitung wechseln kann.

Rush Project Rush basiert laut Adobe auf der Leistungsfähigkeit von Creative Cloud-Tools wie Premiere Pro und After Effects, um ein optimiertes und intuitives Benutzererlebnis bieten zu können.

Die “»All-in-One«-Lösung

Adobes Ziel bei der Entwicklung von Rush war es, mit einem einzigen Tool möglichst alle Aufgaben realisieren zu können. Mit Project Rush erhält man die Einstellungsmöglichkeiten und die Kontrolle, die man von vielen einzelnen Tools her kennt. Mit Rush lassen sich Aufnahmen im Handumdrehen schneiden, Filter hinzufügen, Audiomaterial optimieren und passende Titel dafür auswählen und verwenden (auch bekannt als Adobe Motion Graphics Templates).

Videos gut aussehen und toll klingen lassen

Rush bietet Farbkorrekturen, die von Premiere Pro unterstützt werden, wie beispielsweise Filter oder die erweiterte Farbbearbeitung, mit der sich mühelos der gewünschten Look gestalten lassen soll. Für die Tonbearbeitung nutzt Rush Audition, um den Sound automatisch zu erkennen, mit einem Klick zu bearbeiten und so die Klangqualität zu verbessern und Hintergrundgeräusche zu reduzieren.

Flexibilität bei der Erstellung von Titeln

Adobe Stock ist direkt in Rush integriert. Dadurch hat man Zugriff auf eine stetig wachsende Anzahl neuer, kostenloser Motion Graphics-Vorlagen. Alle Motion Graphics-Vorlagen in Rush wurden speziell von Premiere Pro- und After Effects-Künstlern entworfen und animiert – und sie lassen sich auch individuell anpassen.

Fokus auf Social Media

Jede Social Media-Plattform ist von Bedeutung, und alle haben ihre ganz eigenen Besonderheiten. Ein und dasselbe Video auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen, bedeutet oft, für jede einzelne eine eigene Version zu erstellen, und das kostet viel Zeit. Rush soll es nun deutlich einfacher machen, unterschiedliche Versionen von Videos zu erstellen, die für die verschiedenen sozialen Plattformen optimiert sind, auf denen sie veröffentlicht werden.