IBC2018-Video: Newtek feiert NDI und zeigt Connect Spark Pro 4K

Newtek feiert den dritten Geburtstag von NDI, kündigt ein neues Release mit Software Development Kit an und liefert den 4K/NDI-Konverter Spark Pro 4 ab sofort aus. Brian Olson stellt die Neuheiten im Video vor.

NDI ermöglicht es, dass mehrere Video-Systeme über IP miteinander kommunizieren und framegenaue Video- und Audio-Datenströme mit niedriger Latenz in Echtzeit kodieren, senden und empfangen können.

Erst vor drei Jahren führte Newtek NDI ein, und jetzt gebe es schon über 1.000 Firmen, die NDI-Produkte entwickeln oder ausliefern, so Newtek. Damit habe man alle Erwartungen weit übertroffen. Kurz nach der Messe will der Newtek NDI 3.7 ausliefern.







NDI 3.7

Die neue Version wird ein Embedded Software Development Kit (SDK) enthalten für Hersteller von Kameras, Monitoren, Konvertern aber auch Spielekonsolen, Videokonferenzlösungen, Projektoren und Smart Boards. Mit dessen Hilfe können Hardware-Hersteller NDI nativ in ihre Produkte implementieren.

Connect Spark Pro 4K

Eine andere Neuheit am Newtek-Stand ist Connect Spark Pro 4.

Connect Spark ist ein Konverter, der 4K UHD-Videos direkt von der Quelle via HDMI akzeptiert und sie in NDI für die Verwendung mit jedem kompatiblen System, Gerät oder jeder kompatiblen Software im Netzwerk umsetzt. Am Stand zeigte Newtek, dass es dank Spark Pro 4K nahezu ohne Latenz möglich ist, 4K-Quellen via IP einzubinden.