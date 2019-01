Panasonic zeigt 4K-Camcorder AG-CX 350

Der 4K-Handheld AG-CX 350 ist mit einem 1-Zoll-Chip ausgerüstet, arbeitet unter anderem mit HEVC, ist NDI HX-kompatibel, bietet umfassende Streaming-Funktionen und unterstützt HDR.

Der neuen Panasonic-Camcorder AG-CX350 ist mit einem 1-Zoll-Sensor ausgerüstet, er unterstützt HDR-Aufzeichnung in HLG, bietet ein großes Weitwinkelobjektiv, 5-Achsen-Bildstabilisierung und liefert 4K-Bilder mit 10-Bit-Codec in den Varianten ALL-I, 422LongG und HEVC LongG.

1-Zoll 4K-MOS-Sensor

Der 1-Typ-MOS-Sensor (ca. 15.030.000 Pixel) soll ein gutes Gleichgewicht zwischen Bildqualität und Empfindlichkeit ermöglichen. Der Sensor unterstützt verschiedene Formate wie UHD (3840 x 2160), FHD, HD und SD und liefert Bilder ohne Cropping in allen Modi. Die Empfindlichkeit gibt der Hersteller mit F13 (50 Hz) an (in UHD und FHD im Hochempfindlichkeitsmodus).

HLG für HDR-Bilder

Dank HLG unterstützt der AG-AC350 HDR (High Dynamic Range). Bei den Scene Files stehen acht Einstellungen zur Auswahl (HD, SD, Filmlike 1,Filmlike 2,Filmlike 3, Film-Rec, Video-Rec, HLG).

Weitwinkel

Panasonic hebt das große Weitwinkel-Objektiv des neuen Camcorders hervor. Mit 24,5mm sollen Bilder mit minimaler Verzerrung möglich sein, und das ohne den Einsatz eines Konverters. Der 20-fach optische Zoom deckt in allen Betriebsarten einen Bereich bis 490 mm ab. Der i.Zoom ermöglicht im HD-Format Aufn

10-Bit-Codec, Auflösung

Der Camcorder zeichnet UHD/50p Videos in hoher 10Bit-Bildqualität auf SD-Speicherkarte auf. Er nutzt zudem den effizienten HEVC-Codec (LongGOP, 10-Bit, 4:2:0, MOV). In UHD sind Aufnahmen mit variabler Bildfrequenz (VFR) zwischen 1fps und 50fps möglich. In Full HD lassen sich Superzeitlupenaufnahmen mit maximal 100fps aufnehmen (Angaben bei 50Hz).

Streaming

Der AG-CX350 bietet RTMP/RTSP-kompatibles HD Streaming und eignet sich für Liveaufzeichnungen von Konzerten und Sportveranstaltungen sowie für Live-Streaming von aktuellen Nachrichtenereignissen. Es werden Facebook, YouTube und andere Streamingdienste unterstützt.

Einfache IP-Verbindung

Der erste Camcorder auf dem Markt mit vorinstalliertem NDI HX ermöglicht Videoübertragungen und Kamerasteuerung über IP-Verbindung, ohne externen Konverter. Um NDI HX nutzen zu können, muss man allerdings eine Lizenz kaufen. Die Kamera kann neben Panasonic PTZ Kamerasystemen mit NDI und dem AV-HLC100 Live Production Center in größere Systeme integriert werden.

Kompaketes Design

Das Gewicht des Camcorders gibt Panasonic mit 1,9 kg an – er ist also sehr kompakt und leicht. Der Stromverbrauch liege bei 17 Watt, sodass sich mit einem leistungsstarken Akku gute Laufzeiten erzielen lassen sollen.

Preis, Lieferdatum

Panasonic will den Camcorder noch im ersten Quartal zu einem Nettopreis von 3.850 Euro ausliefern.