MOG: 350+ Installationen auf dem deutschen Markt

Mehr als 350 Installationen von MOG-Lösungen in Deutschland: Aktuell orderte der SWR zehn MDecks.

MOG Technologies ist ein Hard- und Software-Anbieter im Bereich professioneller Medienproduktion. 2007 startete das Unternehmen mit Sitz in Portugal mit einem Portfolio aus MXF-Tools und erweiterte seine Produktpalette dann rasch auf viele weitere Formate und Codecs. Im Lauf der Jahre kamen Ingest-Lösungen, spezialisierte Medien-IT-Server, MAM- und Analyse-Lösungen sowie Media-Decks hinzu — und zunehmend auch cloud-basierte Lösungen in diesem Themenfeld. Dabei will MOG Arbeitsabläufe in der Medienproduktion vereinfachen — von der Beschaffung bis zur Distribution. Folgerichtig adressiert das Unternehmen die folgenden Produktbereiche: OTT-TV Video Platform, Digital Media Production, Professional Media Decks, Professional Media Gateways, High-density IT Servers, Compact Storage, Professional Media Libraries.

MOG ist bereits seit vielen Jahren auch in deutschen Medienunternehmen präsent und arbeitet dabei unter anderem mit dem ZDF, Malsehn, Prosieben, RTL, TV Skyline, Globe TV, NEP, NDR, HR und SWR zusammen. Nun gab das Unternehmen bekannt, dass es mit mehr als 350 Installationen in Deutschland hierzulande einen weiteren Meilenstein erreicht hat.

Die Produkte und Lösungen von MOG unterstützen Medienunternehmen in ihren Produktions- und Postproduktions-Workflows, sie vereinfachen diese und senken die Betriebskosten, so der Hersteller. Seit Jahren setzen Medienunternehmen weltweit etwa MXFSpeedrail ein, eine Familie schlüsselfertiger Softwares und Appliances, die mehrere Video-Gateways unterstützen können. In letzter Zeit ist die Nachfrage nach MDeck gestiegen, einem der jüngsten Produkte. MDeck erhöht die Flexibilität bei betrieblichen Aufgaben, da man damit mehrere Operationen in einer einzigen Box durchführen kann. Da kann es natürlich nicht überraschen, dass die jüngste MOG-Installation in Deutschland mehrere MDecks umfasst.

Langjähriger Vertriebspartner von MOG ist der Bereich Produkte und Service von Broadcast Solutions (früher: Media Online). Nun hat der deutsche Vertriebspartner dem Hersteller in diesem Monat den 354. Auftrag aus Deutschland beschert: Der Kunde SWR erhielt zehn Einheiten des Produkts MDeck Densu X-2.

MDeck ist ein kompaktes Gerät für das Einspielen, Wiedergeben und Transkodieren von Videomaterial. MDeck wurde als flexible Lösung für tägliche betriebliche Aufgaben entwickelt, um Produktionsteams in Aufnahme, Ingest, Kodierung und Wiedergabe mehrerer Kanäle beliebiger Medienformate zu unterstützen, wobei gleichzeitig dateibasierte und Baseband-Inhalte unterstützt werden.

Der Hersteller bietet es in verschiedenen Versionen an: mit zwei oder vier SDI-Channels, in 12G oder 3G, mit verschiedenen, integrierten Card-Readern, integriertem und/oder externem SSD- oder HDD-Speicher. Das Gerät kann jeweils mindestens HD-Videoströme verarbeiten, bei maximaler Ausstattung auch mehr und parallel in einer Vielzahl von Formaten und Codecs: Avid, OP1a, QT, MP4, XDCAM, XDCAM EX, XAVC, FLV, HLS, MPEG-DASH, WebM, MPEG-TS, Matroska, NDI und IMF.

»Vom bekannten Central Ingest System bis hin zu den leistungsstarken Professional Media Decks ist MOG seit Jahren auf dem deutschen Markt präsent, und wir könnten nicht stolzer darauf sein, diesen riesigen Meilenstein einmal mehr erreicht zu haben«, sagt João Pereira, Sales Director bei MOG Technologies. »Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das sowohl unsere Partner als auch unsere Kunden in uns und unsere Lösungen gesetzt haben.«

Zunehmend entscheiden sich Unternehmen mit komplexeren Arbeitsabläufen auch für die MOG-Lösung Mam4Pro, die es erlaubt, alle Medienoperationen in der Cloud zu verwalten und auszuführen. Aufgrund ihrer Flexibilität und Skalierbarkeit ist sie die ideale Wahl für Remote-Produktion, Verwaltung und Kontrolle.