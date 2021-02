Canon XA45: kompakter 4K-Streaming-Camcorder

Canon stellt mit dem XA45 einen kompakten 4K-Camcorder mit professioneller Aufnahme- und Streaming-Funktionalität vor.

Canon stellt den XA45 vor und möchte damit die wachsende Nachfrage nach 4K-Inhalten in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und der Entertainment-Branche stillen. Der XA45 verfügt über einen optischen 20fach-Zoom sowie einen 1⁄2,3-Zoll-Typ CMOS-Sensor mit Codecs für die Aufzeichnung in 4K UHD oder Full HD in XF-AVC und MP4. Der XA45 folgt der XA40 und verfügt zusätzlich über einen 3G-SDI-Ausgang, über den sich auch Live-Streaming-Encoder anschließen lassen.

Kompakte Baugröße

Mit einem Gewicht von nur ca. 730 g (nur Gehäuse) ist der XA45 ein leichter und äußerst kompakter 4K-UHD-Camcorder. Trotz der kleinen Bauform will er durch die Kombination von 4K UHD 1/2,3-Zoll-Typ CMOS-Sensor sowie Digic DV6 Bildprozessor mit gestochen scharfen, hochauflösenden Aufnahmen überzeugen – und dank Oversampling der 4K-Daten auch mit beeindruckenden Full-HD-Videos.

Als Weiterentwicklung der Modelle XA15 und XA11 bietet der XA45 das professionelle Aufnahmeformat XF-AVC. Dies ermöglicht die Integration in professionelle Workflows mit zusätzlichen Metadaten und bietet damit erweiterte kreative Möglichkeiten in der Postproduktion. Der Camcorder unterstützt 4K UHD in XF-AVC oder Full HD mit einer maximalen Bitrate von 160 Mbps bei 25p und 45 Mbps bei der Aufzeichnung in Full HD. Im Full-HD-Modus bietet der XA45 Bildraten von 25p, 50p und 50i.

Falls eine schnellere Bearbeitung benötigt wird, kann der XA45 auch 4K/UHD-Material auf SD-Karten mit dem MP4 Codec aufzeichnen.







Streaming-Setup

In vielen Bereichen ‒ etwa dem Bildungs- und Unternehmenssektor ‒ ist der Bedarf nach hochwertiger Filmausrüstung mit Streaming-Funktion gestiegen. Mit ihrem 3G-SDI-Ausgang erfüllt der XA45 hohe Anforderungen. Da neben den SDI– auch HDMI-Ausgänge zur Verfügung stehen, kann der XA45 problemlos in unterschiedliche Live-Streaming-Setups integriert werden.

Präzisionsoptik

Ausgestattet mit einem hochwertigen Objektiv mit 20fach optischem Zoom bietet der XA45 für einen derart kompakten Camcorder einen beeindruckenden Brennweitenbereich ‒ angefangen bei 29,3 mm (Äquivalent KB-Vollformat) in der Weitwinkeleinstellung bis hin zu 601 mm im Telebereich. Der 20fach optische Zoom kann mit dem integrierten 2x-Extender des Camcorders sogar noch erweitert werden. Wahlweise steht auch bis zu 400fach Digitalzoom zur Verfügung, mit dem sich besonders weit entfernte Motive erfassen lassen. Bei der Bildstabilisierung kann der XA45 ebenfalls überzeugen: Er verfügt über drei leistungsstarke IS-Modi: Standard IS, Dynamic IS und Powered IS. Dies erlaubt verwacklungsfreie Bilder unter allen Aufnahmebedingungen.

Im Dezember 2020 hat Canon ein Firmware-Update für seine Camcorder-Serie vorgestellt ‒ dazu gehören XF405 / XF400, XA40 / XA45, XA55 / XA50 sowie die Modelle Legria HF G60 und HF G50. Mit dem Update unterstützt der XA45 individuelle Bildstile ‒ eine Funktion, mit der die Bildeinstellungen wie z. B. Schärfe, Sättigung, Hautdetails und Rauschunterdrückung angepasst werden können. Unter dem Strich wird so mehr kreative Flexibilität bei den Filmaufnahmen geboten. Zur Individualisierung des Camcorders ist es zudem möglich, Funktionen wie z. B. Zebra, Peaking und Marker auf die konfigurierbaren Tasten zu legen.

Vielseitige Tonaufnahmeoptionen

Der XA45 unterstützt professionelle Tonaufnahmen. Der abnehmbare Griff enthält zwei Standard-XLR-Anschlüsse für externe Mikrofone, die zwei- oder vierkanalige Tonaufnahmen unterstützen. Außerdem bietet der Camcorder Line-, Mikrofon- und 48-V-Phantom-Eingänge. Ein integriertes Stereomikrofon ist ebenso vorhanden wie eine Standard-3,5-mm-Miniklinke (Stereo), über die ebenfalls ein externes Mikrofon angeschlossen werden kann.

Der XA45 soll für 1.999€ UVP angeboten werden.