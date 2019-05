Premiere Rush jetzt auch für Android

Premiere Rush, Adobes Tool für Videoproduktion mit dem Handy, ist jetzt auch für Android-Smartphones verfügbar – und im Google Play Store und Samsung Galaxy App Store erhältlich. Mit Premiere Rush können Videos aufgenommen, bearbeitet und für die verschiedenen Social Media-Plattformen ausgegeben werden.

Ebenfalls neu: Für Premiere Rush sind neue Motion Graphics-Vorlagen verfügbar, die zu jenen hinzukommen, die bereits in Adobe Stock verfügbar sind.

Premiere Rush vereint die Funktionen von Adobe wie Premiere Pro und Audition in einem vereinfachten Workflow, der für Android-Geräte optimiert wurde. Es integriert intuitive Bearbeitung, vereinfachte Farbkorrektur, KI-gestützte Audio-Optimierung, anpassbare Motion Graphics-Vorlagen und Publishing in einer benutzerfreundlichen, All-in-one Lösung, die nahtlos auf Desktop und Handy funktionieren soll.

Premiere Rush synchronisiert auch automatisch alle Projekte und Edits mit Creative Cloud, so dass jederzeit auf die aktuellste Version zugegriffen werden kann. Auf diese Weise kann von überall und auf jedem Gerät gearbeitet werden. Dank einer konsistenten Oberfläche auf Android-Handys und Desktop-Computern ist es so möglich, ein Projekt auf einem Gerät zu starten und von einem anderen Gerät zu veröffentlichen, ohne dabei irgendetwas an Qualität einzubüßen, so Adobe.

Preise und Verfügbarkeit

Premiere Rush Starter-Abo: Das kostenlos erhältliche Starter-Abo bietet Kunden Zugriff auf alle Funktionen von Premiere Rush, die Nutzung von Desktop- und mobilen Anwendungen sowie die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Projekten zu erstellen und bis zu drei Projekte zu exportieren.

Premiere Rush ist für 11,89 Euro pro Monat für Einzelpersonen und für 19,99 Euro pro Monat für Teams erhältlich. Premiere Rush ist auch als Teil von Creative Cloud All Apps, Premiere Pro Single App und dem Studenten-Abo enthalten und verfügt über unbegrenzte Exporte und 100 GB CC-Speicher. Zusätzliche Speicheroptionen, bis zu 10 TB, sind ebenfalls erhältlich.