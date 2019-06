SmallHD zeigt Monitore mit integrierter Videofunke

Bei der Cine Gear Expo in LA zeigte SmallHD einen 13- und 17-Zoll-Monitor mit integriertem Teradek-Receiver.

SmallHD bietet bisher schon 5- und 7-Zoll-Kameramonitore mit eingebauten Teradek-Empfängern an (Infos), die nach Firmenangaben sehr gut laufen. Da liegt es natürlich nahe, auch größere Wireless-Monitore anzubieten.

Nun bietet SmallHD also auch größere Monitore mit Wireless-Video-Funktionalität an: Der 1303 HDR Bolt Sidekick und 1703 P3X Bolt Sidekick sind mit integriertem Empfang von Full-HD-Video bestückt, können also die kabellosen Videosignale von Teradek-Sendern der Bolt-Familie empfangen (Bolt 500, 1000 oder 3000).

Der 1303 HDR Bolt Sidekick bietet laut SmallHD einen hellen, mit 1.500 Nit tageslichttauglichen Bildschirm mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten. 10-Bit-Farbe bei 100% des Rec.709-Farbraums, 1.150:1 Kontrastverhältnis und HDR-Fähigkeit bringt das Display ebenfalls mit. Der Monitor misst 33,02 x 22,86 x 7,32 cm (plus Antennenmodul) und wiegt 4,1 kg.

Der größere 1703 P3X Bolt Sidekick erreicht neben der erweiterten Bildfläche auch einen umfangreicheren Farbraum von 100% DCI-P3 mit 10-Bit-Farbtiefe. Die Auflösung liegt bei 1.920 x 1.080 Bildpunkten bei einer Helligkeit von 1.000 Nit. Als Kontrastverhältnis nennt SmallHD 1.400:1. Der robuste Monitor misst 43,18 x 29,72 x 6,35 cm (plus Antennenmodul), er wiegt 5,4 kg.

Die neuen drahtlosen Monitore verfügen jeweils über zwei SDI-Eingänge sowie einen HDMI- und zwei SDI-Ausgänge. Es gibt laut Hersteller keine Latenzzeiten bei der Cross-Konvertierung zwischen SDI und HDMI. Die Monitore bieten einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad horizontal und vertikal, so dass jeweils mehrere Teammitglieder gleichzeitig auf den Schirm schauen können. Für den komplett kabellosen Betrieb können beide Monitore auch mit Akkus betrieben werden, dafür gibt es einen Gold- oder V-Mount-Anschluss.

Die Monitore verfügen über ein robustes, gefrästes Aluminiumgehäuse. Der 17-Zöller bietet zudem gehärtete Gummiecken und eine vom Benutzer austauschbare, 3 mm dicke Displayscheibe (einsteckbar und selbstverriegelnd). Ebenfalls integriert: das RapidRail-System, das eine einfache Zubehörmontage ermöglicht. Der 17-Zöller bietet einen ergonomischen Tragegriff sowie mehr Montagegewinde im Rahmen.

Beide Monitore sind mit der OS3-Software von SmallHD bestückt. Sie eröffnet den Anwendern einfache und flexible Nutzung von Monitor/Receiver, so der Hersteller, etwa mit Waveform, Vectorscope, Falschfarben- und Fokusassistent/Peaking, anamorph De-Squeeze, Framing Guides und unbegrenzter Anzahl von 3D-LUTs via SD-Karte.

Der neue 1303 HDR Bolt Sidekick kostet rund 5.500 US-Dollar, der 1703 P3X Bolt Sidekick liegt bei rund 5.700 US-Dollar (jeweils Netto-Listenpreise).