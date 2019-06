S7/i- und Anamorphic/i-Objektive kombiniert im Netflix-Einsatz

Kameramann Vanja Černjul verwendete S7/i- und Anamorphic/i-Objektive von Cooke in der neuen Netflix-Produktion »The Perfection«.

Der kroatische Kameramann Vanja Černjul drehte den vor kurzem angelaufenen Horrorfilm »The Perfection«, eine Netflix-Produktion über zwei Cellistinnen. Dazu erzählte er: »’The Perfection’ verlangte nach unterschiedlichen Looks für verschiedene Teile dieser Geschichte. Wir wollten, dass die einzelnen Teile der Story schon während des Drehs einen jeweils einzigartigen, organischen Look erhalten — etwas, was schon direkt am Set entsteht.«

»Vieles davon wurde schon durch die Beleuchtung und die Locations transportiert, aber wir wollten auch noch eine weitere, visuelle Ebene optisch hinzufügen. Nach den ersten Tests mit diversen verschiedenen optischen Systemen, entschieden wir uns, Cooke-Linsen der Anamorphic/i- und S7/i-Familien zu kombinieren. Wir wählten diese beiden Objektivsysteme rein für den Look aus, den sie uns ermöglichten — nicht wegen der Sensorabdeckung oder dem Seitenverhältnis.«

Černjul drehte den größten Teil des Films in Uncompressed-4K-Raw, mit einer Varicam Pure von Panasonic. Diese Kamera bringt einen S35-Sensor mit. Das erwünschte Seitenverhältnis von 2,39:1 wurde per Cropping umgesetzt. Bei den sphärischen S7/i-Objektiven wurden Bildteile oben und unten abgeschnitten, bei den Anamorphic/i-Optiken wurde seitlich gecroppt.

»Als Teil der visuellen Struktur des Films drehten wir bestimmte Szenen mit den S7/i-Objektiven im VistaVision-Format«, erläuterte Černjul. »Mit diesem Ansatz konnten wir mehrere Looks kreieren, die sich immer noch wie Teile desselben Universums anfühlten — verbunden durch die runde und kinoartige Abbildung durch die Cooke-Objektive.«

Černjul kannte den Look der Cooke-Objektive, denn er hat bereits etliche Produktionen mit Cooke-Linsen eingesetzt, darunter »Orange is the New Black« und »Marco Polo«.

»Meine Lieblingslinsen waren früher die Cooke 5/is. Ich liebe deren Dimensionalität und die sanfte Qualität des Flare, die entsteht, wenn man sie durch intensive Spitzlichter provoziert. Die S7/is geben mir ebenfalls all diese geschätzten Eigenschaften und erlauben es mir sogar, ein Objektiv-Set über mehrere Formate hinweg zu verwenden«, sagte Vanja Černjul.

