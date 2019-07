Adapter für HDMI-over-IP

HDMI-Signale via Ethernet übertragen — in Auflösungen bis 4K: mit Adaptern von MuxLab.

Will man Geräte mit HDMI-Schnittstellen über längere Entfernungen verbinden, dann hat MuxLab aus Kanada eine Lösung dafür: Das Unternehmen bietet nun eine neue Generation von HDMI-over-IP-Signaladaptern an. Das neueste Modell 500768 gibt es als Sender 500768-TX und Empfänger 500768-RX. Sie erlauben One-to-One-, One-to-Many- und Many-to-Many-Signalverteilungen, dabei sind sie als Uncompressed-Extender ausgelegt, in Auflösungen bis 4K und Frameraten bis 60 fps. Jede Einheit der Baureihe 500768 kostet rund 600 Euro (Netto-Listenpreis).

Mit HDMI-over-IP stehen Integratoren neue Methoden zur Verfügung, um Quellen und Displays über einen 10-Gig-Ethernet-Switch zu verbinden. Einzelne Sender und Empfänger können nach Bedarf hinzugefügt und entfernt werden, das bietet maximale Skalierbarkeit für potenziell Hunderte von Einzelgeräten.

»Die Fähigkeit, riesige Mengen an Geräten Plug-and-Play zu integrieren und unkomprimierte 4K@60Hz-Signale mit Null-Latenzzeit zu vernetzen, macht diesen neuen Extender zu einem Top-Performer im Feld«, sagte Joe Teixeira, Director of Product Management bei MuxLab.

Hunderte von Displays an beliebigen Stellen montieren oder platzieren zu können und sogar eine nahtlose, drahtlose Bereitstellung von AV-Inhalten zu realisieren, ist damit möglich. Die Quellen können via 10-Gig-Ethernet-Switch über bis zu 100 m mit den Empfängern verbunden werden. Das System unterstützt One-to-One-, One-to-Many- und Many-to-Many-Signalverteilungen, einschließlich virtueller Matrixkonfigurationen.

Sowohl Sender als auch Empfänger verfügen über einen 1-Gig-Ethernet-Anschluss, über den zusätzliche Netzwerkgeräte im System angeschlossen werden können. IR und RS232 ermöglichen die Fernsteuerung von Quellen und Senken. In Kombination mit dem ProDigital Network Controller von MuxLab und der MuxControl App ist das gesamte AV-over-IP-System von überall her über PC, Smartphone oder Tablet zugänglich und konfigurierbar.