Bebob liefert Micro-Ladegeräte

Als Ergänzung zu seinen kompakteren Akkubaureihen bietet Bebob nun auch kleinere Ladegeräte an.

Passend zu den kompakteren 14,4-V-Akkubaureihen Vmicro mit V-Mount und Amicro mit Gold-Mount, hat Bebob (eigene Schreibweise: bebob) auch seine neuen Ladegeräte geschrumpft — nicht aber bei der Leistung, sondern nur bei den Maßen und beim Gewicht. Die kompakteren Ladegeräte können nicht nur die kleinen, sondern auch normalgroße V-Mount- und Gold-Mount-Akkus laden.

AS2micro und VS2micro sind laut Hersteller derzeit die kleinsten 2-Kanal-Parallel-Schnellladegeräte auf dem Markt. Sie bestehen aus zwei kompakten Komponenten: der Powerbase mit den Maßen 66 x 92 x 45 mm, passend für ein Paar Amicro- oder Vmicro-Akkus, und dem Bebob S1micro AC-Adapter/ Schnellladegerät mit den Abmessungen 40 x 138 x 60 mm.

Zusammen liefern sie einen Ladestrom von 16,8 V / 2,5 A (2,5 A pro Kanal, oder 5,0 A Gesamtladestrom) bei einem Gewicht von nur 530 g. Die Ladezeit variiert je nach Akku: Zwei 45-Wh-Micros erreichen volle Kapazität in 1,5 Stunden, zwei 98-Wh-Micros in maximal 2,5 Stunden und zwei 150-Wh-Micros in 3,5 Stunden, so der Hersteller.

Für die parallele 4-Kanal-Schnellladung hat Bebob den AS4micro und den VS4micro entwickelt. Mit integriertem Netzteil wiegen beide Ladegeräte 1 kg. Sie haben dieselbe Größe wie normale 2-Kanal-Ladegeräte, können aber die doppelte Menge an Micro-Akkus aufladen.

Auch 8-Kanal-Parallelladegeräte für V-Mount und Gold-Mount bietet Bebob an: der VS8micro und der AS8micro.

Diese eignen sich auch besonders dann, wenn man zum Drehort fliegen muss: Beim Transport im Flugzeug sind nur Akkus bis zu 100 Wh erlaubt, man braucht also möglicherweise mehr Akkus. (Weitere Infos zum Fliegen mit Li-Ion-Akkus hier.)

Mit einer 8-Kanal-Ladelösung dauert es nur 3 Stunden, um acht 45-Wh-Micros vollständig aufzuladen, 5 Stunden für acht 98-Wh-Micros — und 7 Stunden für acht 150-Wh-Micros.

Eine Platzbeschränkung gibt es bei den 4- und 8-Kanal-Ladegeräten: Will man normalgroße Akkus laden, passt nur die Hälfte der Akkus an diese Ladegeräte.

Besonders handlich ist das D-Tap-Schnellladegerät S1Micro: Es ist als ultrakompaktes, kostengünstiges und extrem schnelles Einzelladegerät für alle Arten von Akkus konzipiert. Es wiegt nur 365 g und lädt bei 168 V/ 5 A über D-Tap. Ein 45-Wh-Akku erreicht seine Kapazität in 45 Minuten, ein 98-Wh-Akku in 1 Stunde 15 Minuten, und bei 150 Wh dauert das Laden 1 Stunde 45 Minuten.