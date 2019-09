Samsung pusht in Richtung 8K

Samsung preist zur Consumer-Messe IFA2019 seine 8K-Fernseher an und sieht hier schon jetzt eine Erfolgsgeschichte.

Die Produktions- und Senderseite diskutiert noch und ist eher zögerlich beim Thema 8K — was gut nachvollziehbar ist. Eine ganz andere Geschichte wird aber derzeit im Consumer-Bereich erzählt — und hier werden offenbar Fakten geschaffen. So verschickte Samsung zur IFA2019 eine Pressemitteilung und sah sich bestärkt im eigenen Engagement für 8K. So präsentiert Samsung bei der IFA2019 in Berlin ein neues Modell seiner Fernseher-Serie Q950 in der laut Hersteller beliebten Größe 55 Zoll (138 cm Bildschirmdiagonale).

Während andere Marktteilnehmer »erst jetzt« mit eigenen 8K-Fernsehern nachziehen, blicke Samsung bereits auf ein Jahr Erfahrung zurück. Seine Vorreiterposition im wichtigen 55-Zoll-Markt sieht der Hersteller als weiter ausgebaut.

»Samsung hat mit 8K einen Trend begründet, der stetig wächst«, sagt Mike Henkelmann, Marketing Director TV & AV, Samsung. »Wurden wir im letzten Jahr zur IFA mit unserem Vorstoß in die neue Auflösungsgeneration teilweise noch belächelt, wissen wir ein Jahr später, dass der Schritt absolut richtig war. Dieses Jahr legen wir nach und sprechen mit dem neuen 55-Zoll-Modell eine breitere Kundenschicht an.«

Zur IFA 2019 in Berlin präsentiert Samsung Electronics den GQ55Q950 aus der Q950-Serie, die bereits zur CES gelaunched wurde. Der 55-Zoll-TV ist seinen großen Brüdern technologisch ebenbürtig: Volle 8K-Auflösung von 7.680 x 4.320 Pixel, AI-Upscaling über den integrierten Quantum-Prozessor, enorme Helligkeitswerte von bis zu 3.000 Nits und das Farbvolumen von QLED.

Dank einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 4.000 Euro wird die 8K-Technologie mit diesem neuen Modell für eine deutlich größere Zielgruppe interessant. Mit der bereits zweiten Generation von QLED 8K in Form des Flaggschiffmodells Q950 baut Samsung seine Vorreiterposition auf dem Markt weiter aus, während andere Branchengrößen mit ersten eigenen 8K Modellen nachziehen.

AI-Upscaling

Der in allen 8K-QLED-Fernsehern verbaute Quantum-Prozessor erkennt Bildinhalte anhand eines Abgleichs mit einer Datenbank mit Millionen von Referenzmustern und wählt so die optimale Bildverbesserung aus. Die AI-Upscaling-Technologie analysiert Bilder inhaltlich, statt wie bei konventionellen Upscaling-Verfahren nur Pixelgruppen zu bewerten. Die Datenbank wächst dank maschinellem Lernen stetig und verbessert so die Qualität des AI-Upscalings.

Natürliche Bilder

Die von Samsung bereits seit 2016 vorangetriebene QLED-Display-Technologie auf Basis von Quantum Dots wurde auch 2019 weiter verbessert, so der Hersteller. So wurde die Spitzenhelligkeit auf bis zu 5.000 Nits erhöht, was selbst in lichtdurchfluteten Räumen für helle, kontrastreiche Bilder mit tiefem Schwarz sorgt. Zusätzlich sorgen etliche weitere Innovationen für mehr Bildqualität. Dank Ultra Viewing Angle erleben alle Zuschauer unabhängig vom Blickwinkel das bestmögliche Bild. Ultra Black ist eine auf dem Display aufgebrachte Anti-Reflexionsschicht, die störende Spiegelungen verhindert.

QLED setzt im Gegensatz zu anderen Technologien auf anorganische Teilchen, die nur einer extrem langsamen Alterung ausgesetzt sind. Farben und Helligkeit bleiben über Jahre nahezu unverändert. Ebenfalls sind QLED Fernseher von Memory-Effekten verschont.