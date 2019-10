Beijing Television setzt mit Lawo auf IP-basiertes EFP

Beijing Television investiert mit IP-Equipment von Lawo im Bereich Außenübertragung.

Beijing Television (BTV) suchte nach modernem Equipment für Außenübertragungen und hier besonders nach Möglichkeiten für dedizierte Audioproduktionen und Übertragungen für Sport und Musik. So blickte der chinesische Sender etwa auch auf große Sportturniere wie die bevorstehenden Winterspiele 2022 in China, die in Peking, Yanqin und Zhangjiakou stattfinden werden. Fündig wurde BTV bei IP-Equipment von Lawo.

Für sein erstes, rein IP-basiertes, mobiles Außenproduktionssystem kaufte der Sender ein Audiopult des Typs mc²56 in der 32-Fader-Version. Das Pult der dritten Generation von Lawo mit 288 DSP-Kanälen dient als Hauptpult. Ein mc²36 wird als Havariepult eingesetzt, das ist ein All-in-One-Pult mit 16 Fadern.

Desweiteren nutzt BTV AoIP-Stageboxen von Lawo, im einzelnen sind das fünf A-Mic8 und sieben A-Digital8 (Eigenschreibweise A__) mit Schnittstellen-, Bearbeitungs- und Routing-Funktionen. Die Konsolen bieten 512 x 512 (mc²36) und 8 196 x8.196 (mc²56) Koppelpunkte mit redundanten Router-Boards und eine integrierte Waves SoundGrid-Steuerung. Zusätzlich stellen sie sowohl Madi- als auch IP-Ravenna/AES67-kompatible Schnittstellen bereit.

BTVs Umstellung erfolgt kurz nachdem China Central Television (CCTV) mit der Installation von drei IP-basierten Lawo mc²-Pulten einen weiteren Schritt in Richtung einer All-IP-Produktionsumgebung vollzog. Wie beim CCTV-Projekt wurde die Systemintegration vom Lawo-Partner NDT übernommen, der auch den Entwurf des Systems mit einem typischen Spine/Leaf- Netzwerk mit Cisco-Switches lieferte. Das Projekt startete im Juni 2018 und fand im Juli 2019 seinen erfolgreichen Abschluss.

Beijing Television kennt Lawo bereits, denn das Fernsehunternehmen setzt seit 2008 Lawo-Konsolen ein und ist mit der Zuverlässigkeit und den Redundanzmöglichkeiten sehr zufrieden, insbesondere in einem kritischen Umfeld wie Live-Übertragungen und Sportproduktionen. Auch die Tonqualität und die fortschrittliche, leistungsstarke Ravenna/AES67-Technologie werden sehr geschätzt.

In den letzten Jahren hat BTV mit einem Lawo mc²66-Digitalmischpult in seinem Ü-Wagen – dem ersten 3D-Ü-Wagen in China – großen Nutzen bei der Übertragung von großen Sport-Events gezogen, beispielsweise bei CBA-Spielen (Basketball) und Fußballspielen der China Super League. Daher hat der Sender großes Vertrauen in Lawo, insbesondere wenn es sich um IP-basierte Produktionsumgebungen handelt.

Mit dieser Installation erhält BTV sein erstes mobiles IP-Audio-System (das bislang zweite in China), das dank eines Mischpults der Lawo mc²-Serie vollständig auf Ravenna-Standards basiert – eine weitere hervorragende Referenz für Lawo-IP-Systeme in China.

»Lawo erwies sich in Baseband-Zeiten als das zuverlässigste und stabilste Audiosystem. Wir sind uns sicher, dass sich die neuen Pulte auch im IP-Zeitalter bewähren«, kommentierte ein BTV-Toningenieur.