Ikegami: HDR-Kamera UHL-43 verfügbar

Die kompakte Ikegami-HDR-Kamera UHL-43 wurde bei der NAB2019 neu vorgestellt, nun ist sie verfügbar.

Die UHL-43 ist eine kompakte Kamera, wie sie in Roboterstudios, automatisierten und Remote-Umgebungen verwendet werden kann. Der Body misst nur 145 x 155 x 169 mm, das Gewicht beträgt 2,6 kg.

Sie verwendet drei 2/3-Zoll-CMOS-Sensoren (8 Megapixel, 4K-Output) und kann in Infrastrukturen der Unicam XE-Serie integriert werden (UHK-430 und UHK-435), etwa auch mit Fernbedienungen dieser Baureihe. Ikegami weist auf Vorteile der drei CMOS-Sensoren hin: jeweils 3.840 x 2.160 Pixel, eine hochwertige Farbwiedergabe und kein Farbalias.

Durch die Kombination von hoher Empfindlichkeit (F11 in 4K bei 50p) und sehr hohem Signal/Rauschabstand (typisch 62 dB) kann die UHL-43 auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder hohem Kontrast eingesetzt werden. Sie unterstützt HDR und liefert eine detaillierte Bildqualität über den gesamten Helligkeitsbereich von Tiefschwarz bis Spitzenweiß bei gleichzeitiger Aufnahme eines erweiterten Farbraums, so der Hersteller. Hybrid Log Gamma Modus ist integriert und entspricht ITU-R BT.2100 für hohe Dynamik. Benutzerdefinierte Gammakurven können ebenfalls eingestellt und in der Kamera gespeichert werden.

Die UHL-43 ist auch als HD-HDR-Modell erhältlich und kann bei Bedarf durch ein nachträgliches Software-Update auf 4K/UHD aufgerüstet werden. Ausgangsoptionen, die 12G-SDI oder 4 x 3G-SDI über Stromkabel oder Glasfaser unterstützen, sind verfügbar. Ein RJ45-Ethernet-Anschluss ermöglicht die Fernsteuerung der Kamera über Netzwerk-Hubs mit geringer Latenzzeit für den Einsatz in ferngesteuerten Studioproduktionen.

Alle Steuerfunktionen sind am Kamerakopf oder über eine Auswahl von Fernbedienungspanels der OCP-Serie von Ikegami zugänglich. Die integrierte Ethernet-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Steuerung aus praktisch jeder Entfernung und macht die Kamera ideal für die Remote-Steuerung bei Außenübertragungen.