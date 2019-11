Aja verbessert Ki Pro Go & Ki Pro Ultra Plus

Das neue Ki Pro Go v1.5 Firmware-Update ermöglicht die Aufnahme und Wiedergabe von Timecodes; Ki Pro Ultra Plus v5.0 führt die Endlos-Aufzeichnung ein.

Aja hat neue Upgrades für seine Ki Pro Familie vorgestellt. Ein neues Firmware-Update v1.5 für Ki Pro Go fügt Timecode-Recording und -Wiedergabe, erweiterte Aufzeichnungsfunktionen an allen USB-Ports sowie die Möglichkeit für Clip-Namen und Segmentaufnahmen hinzu. Ki Pro Ultra Plus v5.0 bietet eine neue Funktion für Endlos-Aufzeichnung, die es dem Gerät ermöglicht, als ständig laufender Backup-Recorder zu fungieren. Beide Firmware-Updates werden den Kunden in Kürze als kostenlose Downloads zur Verfügung stehen.

Ki Pro Go ist Ajas neuer tragbarer, mehrkanaliger H.264-Recorder und -Player mit bis zu vier Kanälen gleichzeitiger HD- und SD-Aufnahme auf preiswerten, handelsüblichen USB-Medien. Mit dem Firmware-Update v1.5 nimmt Ki Pro Go jetzt Videos mit Timecode auf und spielt sie ab. Der Timecode kann von den RP188-Daten eines eingehenden SDI-Videos stammen, als Datumszeit aufgezeichnet oder mit einem gewünschten Startpunkt angegeben werden. Zur Wiedergabe werden Timecode-Werte automatisch als RP188-Daten auf den SDI-Ausgängen von Ki Pro Go eingebettet. Das Update v1.5 erweitert auch die Backup- und Primäraufzeichnung auf alle fünf USB-Ports und bietet dem Anwender mehr Flexibilität bei der Wahl seines gewünschten Aufnahmeziels. Zusätzlich ermöglicht das Update Clip-Namen und Segmentaufnahmen, wobei automatisch ein eindeutiger Dateiname für jeden Clip erstellt wird.

Der Ki Pro Ultra Plus ist ein mehrkanaliger HD Apple ProRes- und einkanaliger 4K Avid DNxHR- und ProRes-Recorder. Das Firmware-Update v5.0 fügt zahlreiche Leistungssteigerungen und einen neuen Infinite Record-Modus hinzu, der automatisch alle Aufnahmen erfasst und die Möglichkeit bietet, als ständig laufender Backup-Recorder zu arbeiten. Der Infinite Record-Modus beinhaltet eine automatische Formatierung und Rollover auf beide Aja Pak Media-Einschübe für unterbrechungsfreie Aufnahmen, sodass es keine Ausfallzeiten gibt, wenn ein Laufwerk voll ist. Ki Pro Ultra Plus bietet bis zu vier Kanäle für gleichzeitige HD-Aufnahmen oder 4K/UltraHD/2K/HD-Aufnahmen und -Wiedergaben über SDI und HDMI.

»Nach vielen positiven Rückmeldungen unserer Anwender haben wir Ki Pro Go um weitere Funktionen erweitert, um die H.264-Aufnahme und Flexibilität in der gesamten Produktion zu optimieren«, sagt Nick Rashby, President, Aja. »Mit unserem neuen Update für Ki Pro Ultra Plus liefern wir noch mehr Funktionen, die Kunden sich gewünscht haben, wie Infinite Recording.«