MCI: AB Link für Live-Streaming

Der Systemintegrator MCI bietet mit AB Link eine Plug-and-Play-Lösung für Live-Streaming an.

Besser als Skype oder Zoom, aber viel billiger als Ü-Wagen-Technik: In diese Lücke zielt AB Link von MCI.

Der Systemintegrator MCI hat AB Link aus verschiedenen Elementen kombiniert und so vorkonfiguriert, dass es vor Ort äußerst simpel zu nutzen ist: Für Live-Schalten per Plug-and-Play von überall.

AB Link passt mit den Abmessungen 80 x 80 x 40 cm und einem Gewicht von 7,5 kg in eine Tasche. Vor Ort braucht man nur einen 230-V-Stromanschluss, und selbst technisch unbegabte Anwender können damit vom heimischen Sofa aus eine Live-Videoschaltung direkt zu einem Sender oder Studio herstellen.

Gäste oder Kandidaten einer Live-Sendung können damit ganz simpel, per Plug-and-Play an einem Stream oder Live-Event teilnehmen. Laut MCI ist das System durch die intuitive Bedienung innerhalb von 90 s einsatzbereit. Gleichzeitig erreicht man eine bessere Qualität als bei üblichen Videokonferenzen mit einer Laptopkamera aus Untersicht und einem eingebauten Billigmikro.

Der Trick: AB Link muss vom Gast oder Kandidaten nur eingeschaltet werden und wird ansonsten komplett von der Empfängerseite bedient.

Das betrifft zum einen die eingebaute, fernsteuerbare Broadcast-PTZ-Kamera (1080p), die aus einer entfernten Regie eingerichtet werden kann. Eine professionelle, stufenlos dimmbare Ringleuchte sorgt für perfekte Ausleuchtung ohne Reflexe und Schatten, die Farbtemperatur kann angepasst werden — ebenfalls per Fernbedienung.

Die Verbindung zwischen Gast und Studio/Sender kann per LAN, WLAN oder komplett unabhängig über LTE hergestellt werden. Der zuschaltbare Live-Gast sieht über den integrierten Monitor ein Rückbild. Über den 3,5-mm-Klinkenanschluss lässt sich jedes gängige Headset bequem anschließen.

Die Verwaltung des AB Link ist, dank des leistungsstarken, voll konfigurierbaren Mini-Multimedia-PCs, mit gängiger Fernsteuerungs-Software möglich — von der Zentrale/Regie aus. Der Stream ist empfangbar via SRT-Gateway oder V-Mix-Software.

MCI hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen TV-Sendern das System schon eingesetzt und dort Live-Schalten mit Interviewpartnern wie Politikern, Korrespondenten, Kandidaten (Beispiel) und Gästen (Beispiel) umgesetzt: in Talkshow-Runden und moderierten Live-Sendungen mit Gästen an unterschiedlichen Standorten.

Weitere Anwendung ist die einfache Einbindung von Gebärdendolmetschern in Pressekonferenzen und Shows.

Hochwertiges Live-Streaming von Kulturveranstaltungen, Gottesdiensten, Lesungen, Poetry Slams, Theateraufführungen oder Konzerten ist damit natürlich ebenfalls möglich — aber auch Fernunterricht an Universitäten und Schulen.

Der ABLink ist laut MCI technisch individuell für die geplanten Anwendungen konfigurierbar. Durch die Produktion direkt bei MCI in Hamburg sind Sonderanfertigungen jederzeit und unkompliziert möglich. Der Nettopreis pro Kit beträgt 5.500 Euro.