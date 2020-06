Erster Blick auf Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 will neue Maßstäbe in puncto Grafik setzen. Die Entwickler von Epic Games zeigten in einer ersten Demo die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5, mit einer fertigen Version ist 2021 zu rechnen.

Mit der Echtzeit-Demo »Lumen in the Land of Nanite« boten die Entwickler einen Vorgeschmack auf zwei der neuen Kerntechnologien, die in Unreal Engine 5 debütieren werden: Naniten und Lumen.







• Die mit Naniten virtualisierte Mikropolygon-Geometrie soll Entwicklern die Freiheit geben, so viele geometrische Details zu erzeugen, wie das Auge sehen kann. Nanite-virtualisierte Geometrie bedeutet demnach, dass sich sehr hochauflösende Texturen und 3D-Modelle extrem schnell darstellen lassen.

• Lumen ist eine vollständig dynamische Beleuchtungslösung, die sofort auf Szenen- und Lichtänderungen reagiert. Das System rendert diffuse Interreflexion mit unendlichen Reflexionen und indirekten Spiegelreflexionen in riesigen, detaillierten Umgebungen, in Maßstäben von Kilometern bis zu Millimetern. Artists und Designer können mit Lumen also dynamischere Szenen schaffen, indem sie beispielsweise den Sonnenwinkel je nach Tageszeit ändern, eine Taschenlampe einschalten oder andere Dinge verändern, und die indirekte Beleuchtung passt sich entsprechend an. Das Ganze soll extrem schnell möglich sein.

Weitere Planung

Unreal Engine 4.25 unterstützt bereits Konsolenplattformen der nächsten Generation von Sony und Microsoft, und Epic arbeitet eng mit Konsolenherstellern und Dutzenden von Spieleentwicklern und -verlegern zusammen, die Unreal Engine 4 zur Entwicklung von Spielen der nächsten Generation einsetzen.

Unreal Engine 5 soll Anfang 2021 in der Preview und Ende 2021 in der vollständigen Version verfügbar sein und unterstützt Konsolen der nächsten Generation, Konsolen der aktuellen Generation, PC, Mac, iOS und Android.