Kompakter HDMI-Scaler zwischen 4K und 1080p

Einen bidirektionalen HDMI-Scaler zwischen 4K und HD bietet Lindy zum Netto-Listenpreis von rund 116 Euro an.

Der HDMI-Scaler (Lindy-Bezeichnung: HDMI 18G Up and Down Scaler, Artikelnummer 38087) skaliert 1080p-HDMI-Auflösungen auf 4K (bis 60 Hz) oder umgekehrt von 4K herunter auf 1080p.

Der kompakte Scaler bietet je einen HDMI-Ein- und Ausgang. Integriert ist eine Repeater-Funktion, die damit Signale auch über größere Distanzen zwischen Quellgerät und Display übertragen kann: Für 4K-Auflösungen kann eine Strecke von bis zu 20 m überbrückt werden, für Full-HD (1080p) über 40 m.

Bedienung und Monitoring des Scalers erfolgen über Tasten und Kontrollleuchten auf der Oberseite des Geräts. Auf diese Weise kann der Anwender sehen, ob das Eingangs-Signal in 4K oder Full-HD korrekt arbeitet.

Der HDMI-Scaler unterstützt Auflösungen von 1.920 x 1.080 und 3.840 x 2.160. Die Bildwiederholrate wird nicht verändert, sie bleibt zwischen Eingang und Ausgang identisch. Andere Auflösungen werden per ‘CEC-Pass-through’-Funktion durchgereicht. Eine Signalverstärkung ist aber durch die Repeater-Funktion des Scalers möglich.

Spezifikationen:

– AV-Schnittstelle: HDMI

– Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0

– Unterstützte Bandbreite: 18 Gbit/s

– Maximale Eingangsauflösung: 3.840 x 2.160 bei 60Hz, 4:4:4, 8 Bit

– Maximale Ausgangsauflösung: 3.840 x 2.160 bei 60Hz, 4:4:4, 8 Bit

– HDCP-Unterstützung: HDCP 2.2

– Audio: HDMI-Audio Pass-through

– CEC-Pass-through

– HDMI-Repeater-Funktion bis zu 20 m (4K bei 60Hz) und 40 m (1.920 x 1.080)

Anschlüsse:

– Eingänge: HDMI Typ A (Buchse)

– Ausgänge: HDMI Typ A (Buchse)

Preise, Bezug und Lieferumfang:

Der HDMI 18G Up and Down Scaler mit der Lindy-Artikelnummer 38087 ist im Lindy-Online-Shop oder über Lindy-Partner verfügbar. Der Netto-Listenpreis liegt bei 115,44 EUR. Im Lieferumfang sind ein Multi-Country-Netzteil (GB, EU, USA und AUS) sowie ein Benutzerhandbuch enthalten.