Streaming: Produkte, Lösungen, Beratung

Der JVC Camcorder GY-HM250E filmt professionelle Videos in 4K Ultra-HD-Auflösung (150Mbps, 24/30p) oder 4:2:2 Full-HD mit 50 Mbps (24-60p). Neben zahlreichen Funktionen bietet die kompakte Handkamera integrierte Grafiken für Einblendungen und die Möglichkeit des Live-Streamings direkt aus der Kamera, die speziell für Live- bzw. Ein-Kamera-Produktionen entwickelt wurde. Neben anpassbaren grafischen Overlays ist auch die Einblendung eigener Logos oder weiterer Informationen in den Live-Stream möglich. Über eine App lassen sich Kameraeinstellungen bequem am Tablet vornehmen und wichtige Funktionen wie z.B. Zoom oder Fokus fernsteuern.

Vier HDMI-Eingänge und zwei zusätzliche Audiokanäle erlauben den Anschluss von Kameras, PCs, Spielekonsolen und Mikrofonen. Integrierte Wandler konvertieren die anliegenden HDMI-Signale automatisch in die gewünschte Videonorm. Mit dem integrierten Mischer kontrollieren und steuern Sie das Ton- und Bildsignal inklusive umfangreicher Übergänge und DVE-Effekte, dem ATEM-Chromakeyer und der Einbindung von Photoshop-Grafiken in Broadcast-Qualität. Sie streamen live ins Internet und speichern Ihre Produktion via USB im H264-Format zusätzlich lokal. Preis: € 567,23 netto / 675€ brutto (inkl. Versandkosten).

Teradek bietet eine Vielzahl an Live Streaming Lösungen an. Vom „on Set Monitoring“ mit Mobilen Devices über „Point-to-Point Encoding und Decoding“ bis hin zu professionell „bonded 3G/4G/LTE Modemlösungen“ und „cloudbasierten Live Workflow“ Anwendungen.

Teltec bietet individuell anpassbare Livestreaming- und Video-Over-IP-Lösungen für verschiedenste Anwendungen wie Konzerte und Veranstaltungen, Produktpräsentationen, Meetings oder Workshops – passgenau konfiguriert für die gewünschte Plattform und ergänzt mit der richtigen Peripherie für tolle Bilder und exzellenten Ton.