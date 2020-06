LaCie stellt 1big Dock SSD Pro und 1big Dock vor

LaCie, die Premium-Marke von Seagate Technology, stellt zwei neue Speicherlösungen für Kreativprofis und Prosumer vor: LaCie 1big Dock SSD Pro mit 2 TB und 4 TB Speicherkapazität sowie LaCie 1big Dock mit 4 TB, 8 TB und 16 TB Speicherkapazität.

LaCie 1big Dock SSD Pro sei ideal für das Bearbeiten von datenintensiven 6K- und 8K-Inhalten, Super-Slow-Motion, unkomprimierten Videos und visuellen Effekten, so LaCie. Die SSD ist mit der Seagate FireCuda NVMe-SSD sowie einer Thunderbolt 3-Schnittstelle ausgestattet und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s.

Hinzu kommen zwei USB-C-kompatible Thunderbolt 3-Anschlüsse, eine Docking-Station mit einem integrierten USB 3.0-Anschluss, Anschlüsse für Speicherkarten (CFast 2.0, CFexpress und SD) sowie ein DisplayPort 1.4-Ausgang zur Optimierung von Arbeitsabläufen mit unterschiedlichen Speichermedien und Endgeräten. Damit ist das LaCie 1big Dock SSD Pro die ideale Ergänzung für die meisten professionellen Kinokameras führender Marken wie Blackmagic, Red, Arri und Canon.

LaCie 1big Dock bietet viele Funktionen der 1big Dock SSD-Version, hohe Speicherkapazitäten von 4 TB, 8 TB oder 16 TB HDD sowie die direkte Übertragung von Inhalten von SD- und CompactFlash-Karten sowie USB-Geräten. Als Hub für alle Peripheriegeräte optimiert das Speichersystem den Workflow bei 4K-Videoproduktionen und verbindet die Workstation mit nur einem einzigen Kabel, was zusätzliche Adapter überflüssig macht.

LaCie 1big Dock SSD Pro und LaCie 1big Dock können einen Laptop mit bis zu 45 Watt Strom versorgen. Wenn kompatible Geräte in Reihe geschaltet werden, sind bis zu 30 Watt Stromversorgung möglich. Zudem bietet die neue Power-Pass-Through-Ladefunktion noch mehr Ladeleistung für Laptops. Nutzer müssen einfach das USB-C Netzkabel des Laptops mit dem LaCie 1big Dock SSD Pro oder LaCie 1big Dock verbinden, um den Laptop mit bis zu 70 Watt zu laden. So wird einer der USB-C-Anschlüsse am Laptop wieder frei.

LaCie 1big Dock SSD Pro und LaCie 1big Dock sind ab Juli mit einer eingeschränkten Garantie von fünf Jahren und Rescue Data Recovery Services sowie einem einmonatigen Adobe Creative Cloud Foto-Abo2 im Handel erhältlich. Das LaCie 1big Dock SSD Pro kostet 1.499 Euro (2 TB) und 2.849 Euro (4 TB); das LaCie 1big Dock 399 Euro (4 TB), 519 Euro (8 TB) und 749 Euro (16 TB).