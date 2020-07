NewTek bringt TriCaster 2 Elite auf den Markt

Das neueste Flaggschiff der TriCaster-Baureihe von Newtek: Mischer/Produktionssystem TriCaster 2 Elite integriert nahezu jede Videoquelle und jedes Webkonferenz-Tool.

Mit dem TriCaster 2 Elite hat Newtek ein nahezu universell nutzbares Produktions-/Mischersystem konzipiert, zumindest was die Videoquellen und die Anbindung an Webkonferenz-Tools betrifft — und das zu einem Preis deutlich unterhalb von 30.000 US-Dollar. Entsprechend urteilt Dr. Andrew Cross, Präsident der F&E-Abteilung der Vizrt Group: »Es gibt derzeit in Bezug auf Funktionalität und Nutzen nichts Vergleichbares zu TriCaster 2 Elite — und ich glaube, dass es das beste Produkt ist, das wir je hergestellt haben.«







Remote-Quellen integrieren

TriCaster 2 Elite will einen neuen Standard für Produktionen setzen, die in der aktuellen Situation mehr denn je mit ganz unterschiedlichen Quellen umgehen müssen. Nahezu jedes Webkonferenz-Tool einschließlich Skype, MS Teams, Zoom Meetings, GoToMeeting wird Tricaster 2 Elite unterstützen, ebenso wie alle IP-Videoquellen einschließlich NDI, SRT, RTMP, RTP, HTTP, SRC und Smartphones. Diese können zusammen mit nahezu unbegrenzten SDI-Quellen gleichzeitig genutzt werden.

Mit TriCaster 2 Elite ist somit etwa problemlos möglich, neben Live-Gästen einer Show im Studio auch Gäste von außerhalb remote einzubinden.

Eckdaten

TriCaster 2 Elite bietet 32 externe Eingänge: 8 x SDI und 24 x NDI. Sie beherrschen Auflösungen von bis zu 4Kp60. Im Gegensatz zu herkömmlichen Routing-Mischern bietet jeder Eingang Proc-Amp-Tools, unabhängiges Keying und Cropping sowie Trigger-Funktionalität für die Automatisierung.

Mit acht konfigurierbaren Mix-Outputs in HD oder zwei in 4Kp60, direkten NDI-Ausgängen von Media-Playern, mehreren Streaming-Encodern und kontinuierlicher NDI-Konvertierung aller acht SDI-Eingänge will Tricaster 2 Elite Maßstäbe setzen. Die Plattform ermöglicht es zudem, simultane Mischungen zu erstellen, mehrere 4K-Streams gleichzeitig auszuliefern, Videowände zu speisen, separate Branding- und Sprachpakete zu liefern und auch Programme auf eine interne 4TB SSD aufzuzeichnen.

Besondere Funktionen

TriCaster 2 Elite bietet 8 M/Es mit jeweils vier Ebenen. Dank der starken Integration von Werkzeugen der Adobe Creative Cloud bietet das System viel Spielraum für Kreativität, betont Newtek. Werkzeuge zur Automatisierung des visuellen Storytellings mit vereinfachter Teleprompter-basierter Skripterstellung mit Microsoft Word-Dokumentdateien sind möglich.

Virtual- und Augmented-Reality-Szenen können in Echtzeit aus Adobe Photoshop-Dateien gerendert werden, während nicht standardisierte Frameraten und Seitenverhältnisse wie 9:16 die Bereitstellung von Inhalten auf einer Vielzahl moderner Screens erleichtern. Zu den weiteren Funktionen gehören u. a. Framesync, Unterstützung animierter GIFs, Social Media Publishing, Audio-Mixing und -Routing, einschließlich der Unterstützung für Dante und AES-67.

Preis und Verfügbarkeit

TriCaster 2 Elite ist laut Hersteller ab sofort verfügbar und wird zum Netto-Listenpreis von rund 28.000 Euro angeboten.