Blackmagic: Atem Advanced Panels

Blackmagic Design kündigte das brandneue Atem 2 M/E Advanced Panel und das Atem 4 M/E Advanced Panel an. Die neue Serie der Hardware-Bedienpulte ist für den Einsatz mit sämtlichen Atem Mischern konzipiert.

Die Atem Advanced Panels bieten so viel Funktionen, dass Anwendern darauf dedizierte Bedienelemente selbst für die größten Atem Mischer zur Verfügung stehen. Die Features umfassen bis zu vier M/E-Blöcke, bis zu 24 separate LCDs für individuelle Tastenkennungen, vier separate Systemsteuerungs-LCDs, vier Blendenhebel und vieles mehr. Das Design der neuen Panels gestattet sowohl den Tischeinsatz als auch die Montage als Einschub für eine absolut flache Bedienoberfläche.

Überblick

Das 1 M/E Modell ist mit einer einzelnen M/E-Tastenreihe mit zehn Eingabetasten und einem separaten LCD für die Systemsteuerung ausgestattet. Obwohl es ein 1 M/E Pult ist, können damit alle M/E-Ebenen größerer Mischer gesteuert werden. Die Eingabetasten sind farblich individualisierbar und es sind LCDs für Tastenkennungen vorhanden. Zudem gibt es einen Joystick für DVE sowie einen Blendenhebel.

Das 2 M/E Modell verfügt über zwei M/E-Tastenreihe mit je 20 Eingabetasten sowie zwei separate Systemsteuerungs-LCDs. Zudem können pro M/E-Reihe bis zu vier M/E-Blöcke größerer Mischer gesteuert werden. Beide M/E-Tastenreihen wie auch alle Eingabetasten umfassen LCDs für individuelle Beschriftungen. Jede Zeile verfügt außerdem über einen unabhängigen Auswahlbus.

Das große 4 M/E Modell ist so umfangreich, dass es perfekt zu den Features des Atem Constellation Mischers passt. Es bietet vier M/E-Reihen mit 40 Eingabetasten sowie vier separate Systemsteuerungs-LCDs. Auf diesem großen Pult gibt es 24 LCDs für individuelle Labels jeder einzelnen Taste in jeder Zeile.

Der Atem Constellation ist für moderne Workflows optimiert. Im Inneren des Atem Constellation gibt es getrennte Busse für Programm und Vorschau, mit denen man Quellen schnell und präzise umschalten kann. Die Vorschaubus-Auswahl lässt sich auf dem Atem Constellation über den Aux-Ausgang oder Multiviewer anzeigen. Man braucht bloß die Auswahl auf dem Vorschaubus des Advanced Panels zu treffen und das Ergebnis erscheint auf dem Vorschaubildschirm. So kann man kann Quellen sichten, bevor sie auf Sendung gehen. Anschließend kann die Quelle durch Drücken der »Cut«- oder »Auto«-Taste online geschaltet werden. Alternativ können Nutzer Quellen auf dem Programmbus mischen, wenn sie damit umgehend auf Sendung gehen müssen.







Nach Auswahl einer Transition erscheinen auf dem LCD die für den jeweiligen Übergang verfügbaren Optionen. So lassen sich die Parameter ohne Umwege durch komplexe Menüs ändern. Alles ist unmittelbar verfügbar und das eröffnet zahlreiche Möglichkeiten fürs Mischen. Man kann sogar direkt auf dem Programmbus schneiden. Atem Advanced Panels verfügen über alle Steuerelemente, die man für den Schnellzugriff auf sämtliche Übergangsarten benötigt.

Atem Mischer bieten Anwendern eine breite Palette an Transitions. Verfügbar sind SMPTE-konforme Wischblenden ebenso wie Wipes mit weichgezeichneten Kanten. Dip-Übergänge »tauchen« durch eine Farbe ins nächste Bild. Weil Dips mit jeder Videoquelle möglich sind, lassen sich damit höchst innovative Effekte gestalten.

Atem Advanced Panels haben einen Joystick, mit dem sich DVE für individuelle Bild-im-Bild-Effekte perfekt platzieren lassen. Alternativ kann man die Softregler und LCD-Menüs für Modifikationen an DVE-Position, -Größe und anderen Eigenschaften wie Beleuchtungs- oder Schlagschatteneffekten benutzen. Per DVE kann man auch Grafiken ins Bild fliegen lassen oder einen der vorprogrammierten Push- und Squeeze-Übergänge auswählen.

Der ergonomische Blendenhebel ermöglicht bei Liveaufführungen die perfekte Übergangssteuerung.

Mithilfe des Joysticks lassen sich Elemente auf dem Bildschirm hin und her bewegen. Mit der dreiachsigen Steuerung kann man die Position von Wischmustern entlang der X-, Y- und Z-Achse sowie die Platzierung von Atem Constellation DVE anpassen. Die Joystick-Steuerung für DVE ist ideal, um Livevideo über Video zu positionieren.

Zu jedem LCD gehören ein Tastenblock für direkten Zugriff auf jede Funktion sowie weitere Multifunktionstasten und -regler.

Ein weiterer Pluspunkt der Atem Advanced Panels ist die integrierte Makrofunktion. Darüber lassen sich mühelos eigene Makros aufzeichnen und bei Bedarf auf Knopfdruck wiedergeben. Überdies ist zum Arbeiten mit Makros kein Computer erforderlich, weil man sie mit demselben Bedienpult auslösen kann, auf dem man ohnehin mischt.

»Die neuen Atem 2 M/E und 4 M/E Advanced Panels sind deswegen so spannend, weil sie Nutzern volle Kontrolle selbst über die größten Atem Mischer wie den Atem Constellation 8K geben«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Mit bis zu 24 LCDs auf dem 4 M/E Modell in Verbindung mit dynamischer Tastenbeschriftung, individualisierbaren Farben, einer enormen Anzahl von Bedienelementen und dem neuen Design bringen Atem Advanced Panels die Features für Liveproduktionen auf ein ganz neues Niveau. Wir haben viel harte Arbeit in die Entwicklung dieser Bedienpulte nach dem neuesten Stand der Technik investiert. Sie befähigen Nutzer dazu, ihre Liveprogramme schneller abzuwickeln und die innovativsten Studios zu bauen, die man sich vorstellen kann.«

Funktionen der Atem Avanced Panels

Für klassische Sende-Workflows

2 M/E Modell leistungsstark und zugleich portabel

4 M/E Modell mit allen Funktionen für große Mischer

Bis zu 40 separate Eingabetasten mit individualisierbaren Kennungen und Farben

Übergangssteuerung für zügige Auswahl von Übergangsarten

Schnelle Auswahl von Wipe-Arten über die Systemsteuerungs-LCDs

Unterstützung für DVE-Übergänge und Platzierung per Joystick

Mit Blendenhebel für manuelle Übergangssteuerung

Mit separatem Systemsteuerungs-LCD für jede M/E-Reihe

Unterstützung für direkte Auslösung von Makros an jedem Auswahlbus

Das 2 M/E Advanced Panel ist ab sofort zum Preis von 5.995 USD bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich. das 4 M/E Advanced Panel kostet 17.995 USD.