OLED 22: 4K-Produktionsmonitor von SmallHD

Beim neuen 22-Zöller betont SmallHD die Farbwiedergabe als wichtigsten Aspekt und beschreibt ihn als »Referenzmonitor«.

Der OLED 22 ist ein 4K-HDR-Produktionsmonitor von SmallHD, der ab sofort verfügbar sein soll. Zur Einführung soll er zum Netto-Listenpreis von rund 12.000 US-Dollar angeboten werden. Der Hersteller beschreibt ihn als »4K-Farb-Referenzmonitor« und »neuen Standard für Farbpuristen«. Die Eckdaten sind: 55 cm Bilddiagonale, Kontrastverhältnis von mehr als 1.000.000:1 mit tiefem Schwarz, 10-Bit-Farbtiefe, 3.840 x 2.160 Auflösung, 350-Nit-Helligkeitsstufe und 100%-P3- und 135%-Rec.709-Farbraum. Korrekte, genaue Farbwiedergabe soll bei diesem Monitor im Zentrum stehen.

»DITs, DoPs und Coloristen haben ewig darauf gewartet, dass ihre alten HD-OLED-Monitore ersetzt werden«, so Greg Smokler, VP of Product bei Creative Solutions. »Deshalb haben wir über zwei Jahre daran gearbeitet, den OLED 22 zu bauen — den ersten leichtgewichtigen 4K-OLED-Produktionsmonitor, der mit einer Funktionalität ausgestattet ist, die endlich kritisches Monitoring von 4K-Bildern sowohl am Set als auch in der Farb-Suite ermöglicht.«

Das Hardware-Design des OLED 22 umfasst vier 12G-SDI- und einen HDMI-2.0-Eingang und jeweils ebensoviele Ausgänge, die alle 4K-Signalverarbeitung bieten. Der OLED 22 ist in einem robusten Unibody-Gehäuse aus gefrästem Aluminium montiert. Der Rahmen enthält 36 einzelne ¼-20-Zoll-Montagepunkte, zwei Leisten à 9 Gewinde an der Oberseite und jeweils eine solche Leiste links und rechts an den Seiten. Das Gesamtgewicht beträgt 4,2 kg. Ein abnehmbarer Griff und Füße ermöglichen bequemen Transport.

Das OLED-22-Display erlaubt laut Hersteller bei praktisch jedem Betrachtungswinkel unbeeinträchtigte Bildbetrachtung und bietet unverfälschte, verbindliche Bildkontrolle.

Für die Spannungsversorgung dient ein 3-poliger XLR-Eingang oder eine Doppelbatterieplatte (Gold Mount oder V-Mount, separat erhältlich). Zwischen den Stromanschlüssen kann man nahtlos umschalten. Zwei 2-polige, verriegelbare Zubehörausgänge sorgen für mehr Flexibilität bei der Stromversorgung zusätzlicher Geräte. So kann der OLED 22 etwa mit dem Videofunksystem Teradek Bolt 4K kombiniert werden.

OLED 22 bestückt der Hersteller mit einem neuen, internen Toolset: PageOS 4. Mit dieser Software erhalten die Anwender leichteren Zugang zu einer vielfältigen und anpassbaren Reihe von Belichtungswerkzeugen und Workflows für verbesserte Produktionsfunktionen. PageOS 4 bietet etwa eine optimierte Farbkalibrierung mit Color Pipe, einem intuitiven Rendering-Tool, das Log-Format korrekt und genau in SDR und HDR wandeln kann. Unter anderem stehen auch 4K-HDR-Waveforms (PQ), sowie verbesserte Falschfarben- und Dual/Quad-Ansichten zur Verfügung.

Wer ist SmallHD?

Innerhalb der Vinten Group, zu der insgesamt rund 30 Marken gehören, gibt es die Division »Creative Solutions«. Darunter sind die Marken Teradek, Wooden Camera und SmallHD zusammengefasst. SmallHD entwickelt und produziert Monitore in zahlreichen Bereichen: Produktionsmonitore, Fieldmonitore, On-Camera-Monitore, Wireless-Monitore.