Polymotion Chat: Intelligente Kameraautomatisierung

Polymotion Chat ist eine intelligente Personen-Tracking-Lösung, die Studioproduktionen automatisieren kann — auch mit mehreren Kameras und Moderatoren.

Polymotion Chat ist eine einfach zu implementierende Automatisierung für Studioproduktionen. Dabei arbeitet das System mit gängigen Kameras, Remote-Heads und PTZs zusammen und kann sowohl direkt im Studio als auch im Remote Setup betrieben werden. Ein einziger Operator kann damit Produktionen mit vielen Moderatoren und Kamerapositionen automatisieren. Die intelligente Software erkennt Gliedmaßen und Gesicht der Personen, Polymotion Chat verfolgt entsprechend den Bewegungen der Protagonisten und liefert ruhige und natürlich wirkende Bilder. Bei Bedarf kann der Operator eingreifen und beispielsweise Zoom, Fokus, Position oder das Verhalten der Kamera korrigieren.







Der Operator verfügt innerhalb von Polymotion Chat über mehrere Werkzeuge, die natürliche Kamerabewegungen ermöglichen. Die Person, die verfolgt werden soll, wird zunächst erfasst und im Anschluss ist es möglich, eine statische Zone festzulegen, die bestimmt, wie weit sich die Person bewegen kann, bevor die Kamera beginnt, ihr zu folgen. Die Empfindlichkeit der Kamerabewegung lässt sich hierbei individuell festlegen.

Mit diversen Voreinstellungen lässt sich die jeweilige Produktion optimieren. So kann der Operator beispielsweise Off-Frame-Positionen für Grafikeinblendungen festlegen, was etwa bei Nachrichten- oder Sportprogramme sehr sinnvoll ist. Für Intros oder Interviews lassen sich auch feste Kamerapositionen definieren.

Eine Besonderheit: Polymotion Chat funktioniert nicht nur vor Ort im Studio, sondern auch Remote. Dann kann der Operator die Kameras im Studio mit Polymotion-Chat-System via IP fernsteuern.

Polymotion Chat basiert auf den Motion-Control-Systemen von Mark Roberts Motion Control (MRMC). Das Unternehmen gehört mittlerweile zum Nikon-Konzern und hat sich auf die Entwicklung robotergestützter und automatisierter Broadcast-Lösungen spezialisiert.

Wer bereits eine Remote-Kamera besitzt, kann sie dank der AFC100-Plattform mit Polymotion Chat nutzen. Im Zusammenspiel mit einem MRMC Robotic Head entsteht ein fernsteuerbares Kameraystem mit Schwenk-, Neige-, Zoom- und Fokusfunktionalität.

Die Polymotion-Chat-Lösung ist wahlweise erhältlich mit einem kompakten Polymotion-Server (1 HE), der bis zu drei Tracking-Heads unterstützt, oder einem größeren Polymotion-Server (2 HE), der bis zu sechs Tracking-Heads unterstützt. Sind die Kameras einmal mit dem MRMC Robotic Head verbunden, lassen sie sich ganz einfach via Touchscreen oder mit einer Standardtastatur und -maus steuern.

Polymotion Chat eignet sich für unterschiedlichste Einsätze und ist in einem Nachrichtenstudio ebenso gut aufgehoben wie im Sport, bei Vorträgen, im Wetterstudio oder auch in einem Pop-Up-Studio, das nur temporär bei einem Event oder einer Produktion genutzt werden soll.







