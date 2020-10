DJI: Ronin-Gimbals RS 2 und RSC 2

Zwei neue Gimbals von DJI: RS 2 für DSLRs und kompakte Kinokameras, RSC 2 für kompaktere, leichtere Kameras.

Zu den neuen Gimbal-Modellen von Ronin sagt Paul Pan, Senior Product Line Manager bei DJI: »Der erste Ronin-S von DJI und der ursprüngliche Ronin-SC sorgten beim Start für so viel Aufsehen, dass wir sofort zum Reißbrett zurückkehrten, um herauszufinden, wie wir unsere Produkte noch besser machen können.«

DJI RS 2

Der DJI RS 2 enthält Kohlefaser in wichtigen Strukturkomponenten, wodurch das Gewicht auf 1,3 kg reduziert und gleichzeitig eine höhere Lebensdauer erreicht wird, erklärt der Hersteller. Der DJI RS 2 unterstützt jetzt dynamische Nutzlasten von bis zu 4,5 kg. Damit können Filmprofis schwerere Kamera- und Objektivkombinationen verwenden und gleichzeitig eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden erreichen. Für hohe Flexibilität wurde eine neue Schnellladefunktion direkt am Akkugriff hinzugefügt, die eine zusätzliche Akkulaufzeit von zwei Stunden bei einer Ladezeit von nur 15 min ermöglicht.

Der DJI RS 2 treibt die Gimbal-Technologie weiter voran, indem er mehr Zuladung unterstützt und gleichzeitig ultra-flüssiges Filmmaterial aufnehmen kann. Demnach reduziert der neu optimierte Titan-Stabilisierungsalgorithmus die Notwendigkeit manueller Eingaben, kompensiert die Bewegung des Benutzers und optimiert die Neigung und den Winkel des Gimbals. Darüber hinaus bietet der neuer SuperSmooth-Modus ein hohes Maß an Stabilität, insbesondere zum Ausgleich von Objektiven mit einer längeren Brennweite von bis zu 100 mm sagt DJI.

Der DJI RS 2 ist einfach einzurichten, einfach zu bedienen und in hohem Maße anpassbar, betont DJI. Er wurde entwickelt, um sich den speziellen Anforderungen von Filmemachern anzupassen, und lässt sich problemlos in ihren Arbeitsablauf integrieren. Achsensperren erleichtern den Transport und das Ausbalancieren, und die zweilagige Schnellwechselplatte ist sowohl mit dem Arca-Swiss- als auch mit dem Manfrotto-Standard kompatibel.

Ein Feinjustierrädchen ermöglicht ein noch genaueres Ausbalancieren der Kameranutzlast. Der integrierte 1,4-Zoll Touch-Display kann Kameradaten, Gimbal-Einstellungen oder einen Live-Feed von der Kamera anzeigen. Der ultrahelle Bildschirm unterstützt 11 verschiedene Sprachen und kann auch Schlüsselfunktionen wie ActiveTrack und intelligente Aufnahmemodi aktivieren. Das integrierte Fronträdchen über dem Auslöser ermöglicht eine präzise Fokussteuerung und ergänzt ein am RSA-Anschluss montiertes Fokusrad, um Zweikanal-Fokus und Zoom zu ermöglichen.

Der DJI RS 2 wandelt sich auch zu einem vielseitigen Werkzeug, das mit anderen Systemen wie Auslegern, Autoaufsätzen und Gleitschienen verbunden und verwendet werden kann. Die beiden RSA-Anschlüsse sind auch NATO-kompatibel, sodass man Zubehör wie Griffe oder eine Fernbedienung anschließen kann.







DJI RSC 2

Das völlig neue, handliche Faltdesign des DJI RSC 2 macht diesen Gimbal sehr mobil, erklärt der Hersteller. Darüber hinaus bietet das Faltdesign kreative Möglichkeiten wie etwa Hochkantaufnahmen ohne zusätzliches Zubehör, sowie einen neuen Aktenkoffer-Modus, in dem der Gimbal-Hauptarm gelöst und nach vorne abgesenkt werden kann. Damit sind Aufnahmewinkel aus niedrigen Positionen zu erzielen. Häufig benutzte Komponenten sind aus Stahl, Aluminium in anderen Bereichen reduziert das Gesamtgewicht. Der DJI RSC 2 wiegt mit 1,2 kg fast 35 % weniger als der ursprüngliche Ronin-S und hat in gefaltetem Zustand eine Grundfläche von nur 180 × 190 mm, das entspricht der Größe eines Din-A5-Blatts. Der integrierte Akku bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit von 14 Stunden. Wie beim DJI RS 2 wurde die neue Schnellladefunktion direkt am Akkugriff integriert.

Der DJI RSC 2 ist wie bisher leicht und tragbar und verfügt über stärkere Motoren für eine Nutzlast von bis zu 3 kg. Diese erhöhte dynamische Zuladung eignet sich für beliebte spiegellose Kameras sowie Kombinationen wie die Panasonic S1H mit 24-70-mm-Objektiv.

Der neu optimierte Titan-Stabilisierungsalgorithmus verwendet dieselbe fortschrittliche Technologie wie DJI RS 2 und erzeugt ein neues Maß an Stabilität. Zusammen mit dem motorisierten Gimbal glättet er feinste Details für eine der fortschrittlichsten Stabilisierungen auf dem Markt, sagt DJI. Der DJI RSC 2 ist mit einer Vielzahl von Kameramodellen kompatibel, damit Filmschaffende seine Fähigkeiten voll ausschöpfen können. Achsensperren erleichtern den Transport und das Ausbalancieren, und die zweilagige Schnellwechselplatte ist sowohl mit dem Arca-Swiss- als auch mit dem Manfrotto-Standard kompatibel. Ein integrierter 1-Zoll OLED-Bildschirm zeigt Kameradaten mit der Möglichkeit, Einstellungen direkt anzupassen.







App und Zubehör

DJI RS 2 und RSC 2 wurden so konzipiert, dass sie über die handgeführte Stabilisierung hinaus zu Multifunktions-Werkzeugen werden. Die Gimbals können mit vielfältigem Zubehör und der Ronin-App optimal angepasst werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Zu diesem Zubehör gehören eine Multifunktionsplatte, ein Fokusrad, ein 3D-Fokussystem, ein variabler Doppelgriff, ein RavenEye-Bildübertragungssystem, ein Steuerungsblock für Tethering, ein Gegengewicht-Set und vieles mehr. Für die Fernsteuerung können sowohl DJI RS 2 als auch DJI RSC 2 auf ActiveTrack 3.0 zugreifen, wenn das RavenEye-Bildübertragungssystem angeschlossen ist. Damit können beide mithilfe der Ronin App aus einer Entfernung von bis zu 100 m einen 1080p/30fps-Feed mit geringer Latenz an ein mobiles Gerät senden.

Die wichtigsten Funktionen können jetzt mit der Ronin-App über große Entfernungen gesteuert und angepasst werden, z. B. die Bewegung des Gimbals mit dem virtuellen Joystick und Force Mobile, wobei der Gimbal die Bewegung des Mobilgeräts nachahmt. Für Ein-Personen-Crews, die Objektive mit manuellem Fokus verwenden, bietet das 3D-Fokussystem eine hervorragende Autofokus-Lösung. Der Autofokus wird mittels hochmoderner TOF-Sensoren, die über der Kamera angebracht sind, bereitgestellt. Auf diese Weise kann ein einzelner Kameramann mit einem manuellen Objektiv flüssiges und kinoreifes Filmmaterial aufnehmen, ohne auf einen zweiten Kameramann oder Fokuszieher angewiesen zu sein.

Funktionen

Der DJI RS 2 und RSC 2 erweitern die Palette der kreativen Modi, Bewegungen und Funktionen ihrer Vorgänger mit herausragenden Neuerungen, wie zum Beispiel:

Time-Tunnel: Das System führt eine 360-Grad-Drehung durch, während ein Hyperlapse aufgenommen wird.

Taschenlampen-Modus: Das System neigt die Kamera ganz nach vorne, sodass man das Gerät wie eine Taschenlampe halten kann.

Einfacher Porträtmodus: Für professionelle Social Media Aufnahmen richtet der Gimbal die Kamera schnell ins Hochformat aus.

Panorama: Man kann Panoramen bis zu einer Größe von einem Gigapixel erstellen. Einfach Sensor und Brennweite konfigurieren, Start- und Stopppunkt festlegen und loslegen.

360°-Drehung: Der Gimbal wechselt in den Taschenlampen-Modus und rollt das Kamerasystem um 360 Grad.

Zeitraffer: Diese Funktion zeigt nuanciert Änderungen über die Dauer der Aufnahme.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh ist jetzt sowohl für DJI RSC 2 als auch für DJI RS 2 erhältlich. Für einen kleinen Aufpreis bietet DJI Care Refresh innerhalb eines Jahres umfassenden Schutz mit bis zu zwei Austauschgeräten. Mit DJI Care Refresh Express erhält man sein Austauschgerät jetzt noch schneller. Darüber hinaus bietet das Schutzpaket eine internationale Garantie, VIP-Kundenservice und kostenlosen Versand in beide Richtungen.

Preise und Verfügbarkeit

DJI RS 2 und DJI RSC 2 sind ab dem 31. Oktober erhältlich. Beide Produkte werden als eigenständiger Gimbal und als Paket mit zusätzlichem Zubehör angeboten. Der DJI RS 2 ist zum Preis von 740/799 Euro (abhängig von geltender MwSt) und der DJI RSC 2 von 419/449 Euro erhältlich. Beide werden auch als Pro Combo angeboten, das zusätzliches Zubehör wie eine Handyhalterung, einen Fokusmotor, ein RavenEye Bildübertragungssystem, eine spezielle Tragetasche und vieles mehr enthält. Die DJI RS 2 Pro Combo wird von 877 /949 Euro und die DJI RSC 2 Pro Combo von 614/659 Euro angeboten.

