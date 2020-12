Live-Chaoten-Blocker: M-Cleanit

Mit einer neuen App für das Marble-V1-Board bietet Crystal Vision ein wirkungsvolles, konfigurierbares »Profanity Delay« an.

Wir leben in einer Zeit, in der es letztlich in jeder Live-Übertragung passieren kann, dass Menschen sich drastisch daneben benehmen. In besonders anfälligen Live-TV-Formaten etwa ist es schon seit vielen Jahren gang und gäbe, ein »Profanity Delay« einzusetzen: Man sendet um einige Sekunden zeitversetzt und kann dadurch noch rechtzeitig intervenieren, bevor Bilder und/oder Töne On Air gehen, die dort besser nicht erscheinen sollten.

Der britische Modular-Hersteller Crystal Vision stellt nun mit M-Cleanit eine neue App für solche Zwecke vor. Die App läuft auf dem Crystal-Board Marble-V1 (D-Vertrieb: SHM Broadcast).

M-Cleanit

Unerwünschtes oder anstößiges Video- oder Audiomaterial kann M-Cleanit gleichermaßen für IP- und SDI-Umgebungen in diversen Arbeitsabläufen anpassen. Um blitzartig reagieren zu können, bietet Crystal ein intelligentes Tastenfeld an, mit dem man situationsgerecht reagieren kann, ohne dass dabei die Zuschauer gleich vor den Kopf gestoßen und aus dem weiterlaufenden Programm hinausgekippt würden.

M-Cleanit bietet dafür viele Möglichkeiten, wie etwa das Umschalten auf andere Videoquellen oder eine Website, das Unscharfstellen des Videosignals, die Anzeige von schwarzen oder farbigen Balken, das Stummschalten einzelner Audiokanäle oder das Umschalten auf eine andere Audioquelle.

Um dem Operator Zeit zum Reagieren zu geben, erlaubt M-Cleanit die Verzögerung eines IP- oder SDI-Live-Signal um bis zu 600 Frames (das sind 24 Sekunden in 1080i50).

Alle »Reinigungsfunktionen« sind benutzerkonfigurier- und individuell steuerbar. Dadurch können für jede Produktion Betriebsabläufe festgelegt werden, die jeweils auf den Inhalt zugeschnitten sind.

Der Hersteller empfiehlt die Verwendung der SBB-4 Smart-Button-Box mit ihren vier großen Tasten, die standardmäßig auf Mute A, Blur A, Switch to B und Switch to C eingestellt sind. Bei Bedarf kann man davon aber problemlos abweichen und Anpassungen vornehmen.

Andere Bedienoptionen für die App sind die Webbrowser-Software VisionWeb Control und JSON- und ASCII-Protokolle, die alle in Verbindung mit dem SBB-4 verwendet werden können. Die SBB-4-Tasten führen ihre Aktion nach den benutzerdefinierten Verzögerungszeiten aus. Die ‘delay to event’ und ‘delay to restore’ können entweder gleich lang oder unterschiedlich sein, um allen Arbeitsabläufen gerecht zu werden.

Einige Features

Es gibt acht Abdeckungsoptionen, um die Ausstrahlung unerwünschter Videos zu verhindern. Der Operator kann auf eine von zwei verschiedenen, sicheren Videoquellen oder — einzigartig bei Crystal Vision — auf ein HTML-basiertes Cover-Bild oder eine Animation umschalten. Die Webseite kann auf einem Webserver gespeichert oder im Bildspeicher des Boards gespeichert werden.

Der Operator kann wählen, ob das Programmsignal unscharf geschaltet oder in eine Unschärfe geblendet werden soll, man kann auf schwarz, blau oder Farbbalken schalten. Man kann auch nahtlos auf das unverzögerte Programm schalten.

Es gibt zwei Audio-Cover-Optionen: Die Toneinspielung des Hauptprogramms kann stummgeschaltet werden — mit individueller Kanalwahl und einer Überblendzeit von bis zu zehn Sekunden — oder der Operator kann auf eine sichere Audioquelle umschalten. Video- und Audio-Reinigungsfunktionen können beliebig kombiniert werden.

Hardware-Basis

Eine Besonderheit des Media-Processor-Boards Marble-V1 besteht darin, dass es sowohl IP- als auch SDI-Signalströme — auch gleichzeitig — verarbeiten kann. Das Board nutzt einen leistungsstarken CPU/GPU-Prozessor. Marble-V1 kann in Geräteträgern (Frames) der Vision-Baureihe von Crystal verwendet werden (3 HE und bis zu 20 Boards).

Schwerpunkt der Produktpalette von Crystal sind traditionell Interface- und Keying-Produkte. Der D-Vertrieb von Crystal Vision ist SHM Broadcast.