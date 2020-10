Aja Bridge Live: De-, En- und Transcoder

Aja Bridge Live ist eine anspruchsvolle Streaminglösung, mit der sich Videosignale in unterschiedlichste Streaming- und Distribution-Codecs/-Formate wandeln lassen. Bryce Button stellt das neue Produkt und die Hintergründe für die Entwicklung im Video vor.

Als schlüsselfertige 1-HE-Lösung mit Metadatenunterstützung vereinfacht Aja Bridge Live den Transport von UltraHD- oder mehrkanaligem HD-Video zwischen unkomprimiertem Basisband-SDI auf der einen Seite und einer Vielzahl an Streaming- und Contribution-Codecs (H.265, H.264, MPEG-2 und JPEG 2000) auf der anderen Seite. Das Ganze soll in Echtzeit stattfinden.







Dabei unterstützt die Plug-and-Play-Gateway-Lösung die unterschiedlichsten Container und Protokolle, einschließlich SRT, RTMP/S, RTP, UDP und MPEG-TS, diverse Profile mit adaptiver Bitrate (ABR) und auch die Übergabe für OTT-Packaging.

Durch die Kombination von Ajas I/O-Lösungen mit der Codier-/Decodier-/Transcodier-Software von Comprimato ist eine kostengünstige Videoverarbeitung mit SDI-Codierung oder -Decodierung für einen Kanal in UltraHD mit bis zu 60p oder für bis zu vier Kanäle in 1080 60p HD möglich. Das funktioniert gleichzeitig über vier 12G-SDI-Verbindungen, die auch rückwärtskompatibel zu 6G-, 3G- und 1,5G-SDI sind.

Aja bietet auch eine unbefristete Bridge-Live-Lizenz für Codierung/Decodierung von JPEG 2000 VSF TR-01 an.

Aja Bridge Live ist sofort für 14.995 US-Dollar UVP erhältlich. Der Preis für die JPEG 2000 E/A-Lizenz beträgt 1.500 US-Dollar UVP pro HD-Kanal und 6.000 US-Dollar UVP für UltraHD.