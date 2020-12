Fujifilm: Periskop-Projektor

Fujifilm baut Projektoren, die »um die Ecke« projizieren können, und kündigt nun ein neues Modell an.

Die Z-Projektor-Baureihe von Fujifilm nutzt eine besondere Periskop-Technik, die einzigartige Projektionsmöglichkeiten eröffnet.

Im Englischen umschreibt Fujifilm das Objektiv als »folded two-axial rotatable lens« was man vielleicht als »gefaltete, zweiachsig drehbare Linse« bezeichnen könnte. Das Ganze erinnert ein bisschen an das Sehrohr eines U-Boots, deshalb haben wir es in der Überschrift als Periskop-Projektor bezeichnet.

Schon verfügbar ist in der Baureihe das Modell FP-Z5000, ein zweites Modell namens FP-Z8000 kündigte der Hersteller für Anfang 2021 an. Der FP-Z8000 soll mit 8.000 Lumen deutlich heller sein als das schon verfügbare Modell.

Der FP-Z8000 ist ein Laserprojektor, genauer gesagt ein DLP-HD-Projektor mit Laser-Lichtquelle.

Der 8000er sieht aber auch äußerlich anders aus als der 5000er.

Beide Modelle sind aber letztlich Ultra-Kurzdistanzprojektoren mit der speziellen »gefalteten, zweiachsig drehbaren Linse«. Die Objektiveinheit kann bei diesen Projektoren ausgeklappt und gedreht werden, wie ein Periskop oder ein Kamerasucher.

Im Zusammenspiel mit anderen Features, wie einem enormen Shift-Bereich der Projektion, kann man mit diesen Projektoren Bilder in ganz verschiedene Richtungen projizieren, ohne die Haupteinheit bewegen zu müssen. Man kann sehr große Bilder aus kürzester Distanz projizieren und hat räumlich viel mehr Möglichkeiten als mit anderen Projektoren.

Besonders wenn es um die Gestaltung immersiver Bildwelten geht, eröffnet das sehr viele Möglichkeiten.

Der nun angekündigte FP-Z8000 übernimmt die Hauptmerkmale des FP-Z5000 und verfügt gleichzeitig über ein hochtransparentes Linsensystem und eine Laserlichtquelle, um helle Bilder mit 8.000 lm zu liefern.

Die Anordnung der Komponenten im Inneren des Hauptgehäuses erlaubt es dem Projektor laut Hersteller, in einem kompakten Gehäuse mit 46 x 51 x 16,3 cm bei einem Gewicht von 19 kg sowohl vertikal wie horizontal positioniert zu werden.

Der Projektor kann in vielfältiger Weise positioniert werden, etwa auch sehr platzsparend in einer Ecke — und kann dennoch große, unverzerrte Bilder projizieren. Geometrische Korrekturfunktion erlauben es, auch auf gekrümmte Oberflächen zu projizieren und kraftvolle Bilder an Stellen zu werfen, an denen eine solche visuelle Projektion sonst nicht in Betracht gezogen werden kann.

Einen Preis nennt der Hersteller für den FP-Z8000 noch nicht, zur Orientierung: der FP-Z5000 wird in der Größenordnung von 10.000 Euro angeboten.







Weitere technische Informationen

Die »gefaltete zweiachsig drehbare Linse« ermöglicht die Projektion von Bildern in verschiedene Richtungen, ohne die Haupteinheit bewegen zu müssen. Es ist damit einfacher als je zuvor geworden, Bilder nicht nur auf Wände und Bildschirme, sondern auch auf Decken und Böden zu werfen.

Der Projektor verfügt über eine ultrakurze Projektionslinse mit einem TR-Wert von 0,34, die in der Lage ist, aus einer Nahdistanz von nur 72 cm Bilder auf eine Leinwand mit einer Bilddiagonale von mehr als 2,5 m zu projizieren.

Der FP-Z8000 wird laut Vorankündigung die Null-Offset-Projektion ermöglichen. Der Versatz, der bei herkömmlichen Ultra-Kurzdistanzprojektoren mit Spiegelsystem auftritt, kann also eliminiert werden, um eine maximale Nutzung der Projektionsflächen bei der räumlichen Präsentation zu ermöglichen.

Dank des 1,1-fachen optischen Zooms kann die Größe der projizierten Bilder angepasst werden. Durch die Verwendung eines asphärischen Linsenelements mit großem Durchmesser wird die Lens-Shift-Funktion von bis zu 70% vertikal und 35% horizontal erreicht. Mit dieser Funktion kann die Position der projizierten Bilder über einen großen Bereich verschoben werden.

Bilder, die von mehreren FP-Z8000-Einheiten projiziert werden, können mit einer integrierten Edge-Blending-Funktion zusammengefügt werden.

Der Projektor bietet diverse Schnittstellen einschließlich HDMI, hier werden 4K-Signal akzeptiert, zudem gibt es DisplayPort und 3G-SDI. Projiziert wird aber mit einer maximalen Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten.