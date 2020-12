IP-Strategie Riedel Communications

Dr. Lars Höhmann erläutert die Hintergründe der Embrionix-Übernahme durch Riedel Communications und kündigt für Ende 2020 die Integration von JPEG 2000/XS ins IP-Portolio an.

Vor knapp einem Jahr hat Riedel Communications den kanadischen IP-Pionier Embrionix übernommen. Der Hersteller aus Wuppertal stärkte damit seine Expertise in IP-fähiger Hard- und Software und erweiterte auch sein umfangreiches Portfolio an Videolösungen. So wurden MuoN, VirtU und FusioN Teil der MediorNet-Produktreihe.







Herzstück der neuen MediorNet-Produkte ist die MuoN SFP-Technologie. MuoN SFPs sind steckbare Gateway- und Processing-Module in einem sehr kompakten Formfaktor, die in VirtU-Frames oder COTS IP-Switches verwendet werden können. Sie werden durch die Produktreihen VirtU und FusioN erweitert. Die VirtU IP-Core-Plattform konzentriert eine große Anzahl von Riedel MuoN SFP-Prozessoren in nur 1HE , während die FusioN-Serie drei kompakte Signalverarbeitungsgeräte umfasst, die mit diversen Software-Apps konfigurierbar sind.

Dr. Lars Höhmann erläutert, dass Riedel durch die Integration dieser Embrionix-Komponenten einen wichtigen Schritt im Bereich IP-fähiger Hard- und Software genommen habe. Nach wie vor könne man aber auch klassische SDI-Lösungen anbieten – ein Aspekt, der für viele Kunden mindestens ebenso wichtig sei, so Höhmann.

Um Remote-Produktionen besser unterstützen zu können, wird Riedel JPEG 2000 und JPEG XS En- und Decoder ins IP-Portfolio integrieren und in Muon wie auch in der Fusion Box nativ unterstützen.